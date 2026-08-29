INIU 65W, il caricatore GaN a 3 porte crolla a 11,90 euro

Chi ha il cassetto pieno di alimentatori diversi per telefono, tablet e portatile trova pane per i suoi denti con il caricatore INIU 65W a tre porte, che in queste ore scende a 11,90 euro invece di 39,09 euro su Amazon. Uno sconto che sfiora il 70% e che porta questo modello a quello che sembra essere il suo minimo storico, cavo incluso e con tre anni di garanzia. Il prodotto viene venduto direttamente dallo store ufficiale INIU, quindi niente venditori improvvisati.

La cifra è di quelle che fanno alzare un sopracciglio, perché parliamo di un alimentatore che sulla carta sostituisce tre caricatori distinti occupando la metà dello spazio di un normale alimentatore Apple da 65W. Il merito va tutto alla tecnologia costruttiva, che negli ultimi anni ha cambiato le regole del gioco in questa categoria di accessori.

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Perché il GaN fa la differenza sul caricatore INIU 65W

Il cuore del dispositivo è la tecnologia GaN, ovvero nitruro di gallio al posto del tradizionale silicio. Tradotto in pratica, i componenti scaldano meno e occupano meno spazio, con dimensioni ridotte fino al 50% rispetto a un caricatore convenzionale di pari potenza. Nessun compromesso sulla velocità di ricarica né sull’efficienza termica, che era poi il problema storico degli alimentatori compatti di qualche anno fa.

I 65W di potenza massima non servono solo per gli smartphone. Con questo caricabatterie GaN si alimentano tablet, laptop di fascia media e anche console portatili come Nintendo Switch e Steam Deck. Nei test comparativi la porta USB C1 ha portato un MacBook Pro da 16 pollici al 60% in 45 minuti, mentre iPhone 15 ha raggiunto lo stesso livello in appena 25 minuti.

Le tre porte permettono di collegare più dispositivi insieme, ma serve tenere a mente una cosa: la potenza viene ripartita in automatico. I 65W pieni si ottengono usando una sola porta USB C, mentre con due o tre dispositivi attaccati la potenza si distribuisce tra le connessioni attive. Nulla di strano, funziona così su tutti i caricatori multiporta, ma è bene saperlo prima di aspettarsi miracoli.

Sicurezza, compatibilità e cosa c’è nella scatola

Un dettaglio interessante è il sistema Temp°Guard, che controlla la temperatura del caricatore fino a mille volte al secondo. Il risultato sono temperature più basse di circa 5 o 6 gradi, con un beneficio diretto sulla salute della batteria dei dispositivi collegati. Chi lascia il telefono in carica tutta la notte sa quanto conti questo aspetto.

Sul fronte compatibilità il supporto è ampio e copre i protocolli PD 2.0 e 3.0, QC 2.0 e 3.0, oltre ad AFC, FCP e BC1.2/DCP. In sostanza dialoga con la stragrande maggioranza degli smartphone Android e iOS in circolazione, senza dover indovinare quale standard usi il proprio dispositivo.

La spina è pieghevole, dettaglio che chi viaggia apprezza parecchio perché evita di ritrovarsi il caricatore che buca la tasca dello zaino. In confezione arriva anche un cavo USB C da 1,5 metri, lunghezza sensata per chi usa il portatile sul divano o ha la presa dietro il letto. Completa il quadro una garanzia di tre anni con assistenza tecnica a vita, la cosiddetta INIU Care.

Quanto costa e per quanto durerà l’offerta

Il passaggio da 39,09 euro a 11,90 euro è un taglio netto, di quelli che di solito non restano attivi a lungo. Trattandosi di una promozione flash, la disponibilità a questa cifra potrebbe finire in fretta, soprattutto considerando che il rapporto tra prezzo e caratteristiche tecniche è tra i più aggressivi visti di recente in questa categoria.