Per le festività Iliad rimette in vetrina una promozione già vista d’estate. Da ieri 19 novembre è di nuovo attivabile l’offerta mobile Top 30 Mondo a 12,99 euro al mese, che oltre a minuti, SMS e traffico dati per l’Italia mette sul piatto anche 30 Giga da usare nei Paesi del Roaming UE e in diverse nazioni Extra UE, per un totale di oltre 110 destinazioni.

La proposta aveva debuttato dal 7 luglio al 10 settembre 2026, pensata quindi per chi partiva in vacanza. Dopo la sua chiusura l’operatore non aveva più offerto nulla a 12,99 euro mensili. Adesso Top 30 Mondo ricompare con le stesse identiche condizioni e resterà disponibile fino alle ore 15:00 del 21 gennaio 2027, salvo eventuali modifiche. Il resto del listino mobile non cambia e rimane valido fino a nuova comunicazione. Per accompagnare il ritorno è partito anche un nuovo spot dedicato, sempre con il claim “come iliad c’è solo iliad” ma stavolta senza la testimonial Megan Gale.

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Cosa offre Top 30 Mondo in Italia e all’estero

Sul territorio nazionale il pacchetto comprende ogni mese minuti illimitati verso fissi e mobili italiani e verso alcuni Paesi esteri, SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali e 300 Giga di traffico internet fino in 5G. Come accade con tutte le offerte delle gamme Giga e Top, le chiamate illimitate valgono anche verso fissi e cellulari di Canada e USA. Si può poi telefonare dall’Italia ai numeri fissi di numerosi Paesi, tra cui Francia, Germania, Spagna, Regno Unito, Cina, India, Brasile, Svizzera e Nuova Zelanda. La rete 5G di Iliad copre attualmente oltre 7000 comuni e, con uno smartphone compatibile, raggiunge velocità massime dichiarate di 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload.

Il vero punto di forza però riguarda i viaggi. Nei Paesi dell’Unione Europea, in Moldavia e in Ucraina chiamate e SMS seguono le condizioni nazionali, mentre per i dati c’è una soglia separata da quella italiana. Dal 2026 il Regno Unito non rientra più nel Roaming UE dell’operatore. Con Top 30 Mondo la quota dedicata sale a 30 Giga, più di quanto previsto di norma allo stesso prezzo, e vale anche in una lunga lista di Paesi Extra UE come Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Svizzera, Giappone, Australia, Turchia, Marocco, Emirati Arabi Uniti, Thailandia e Messico. Superato il tetto, in Europa si pagano 0,1342 centesimi di euro per singolo Megabyte per tutto il 2026, mentre fuori dall’Unione scatta la tariffa a consumo prevista nel singolo Paese.

WiFi Call, costi di attivazione e cambio offerta

Dal 19 maggio 2026 tutte le nuove attivazioni includono il VoLTE per chiamare su rete 4G. Dal 19 ottobre 2026 è inoltre in sperimentazione il servizio WiFi Call, riservato per ora alle offerte da 12,99 euro al mese. Con il ritorno di Top 30 Mondo questa funzione diventa ufficialmente accessibile anche ai nuovi clienti, al momento soltanto tramite questo piano.

Per sottoscrivere l’offerta si può passare dal sito dell’operatore, dalle SIMBOX negli Iliad Store, dai Corner nei punti vendita e dai negozi multimarca del canale Iliad Space. Ci sono poi Iliad Point, attivo in alcune tabaccherie, edicole e bar convenzionati, e Iliad Express, presente in ipermercati, supermercati, store di elettronica, librerie e da novembre 2025 anche nelle principali edicole italiane. L’attivazione costa 9,99 euro con la SIM trio inclusa, cui si somma il primo mese anticipato, per una spesa iniziale di 22,98 euro. Si può scegliere un nuovo numero oppure la portabilità, che è possibile chiedere anche in un secondo momento dall’area clienti. Da aprile 2024 il nuovo numero può persino essere personalizzato, sia online sia tramite SIMBOX.

Anche chi è già cliente può fare l’upgrade, purché abbia un piano con canone pari o inferiore a 12,99 euro, e il cambio offerta è sempre gratuito. Basta accedere all’Area Personale e cliccare “Cambio offerta” nella sezione “Le condizioni della mia offerta”, oppure usare le SIMBOX in Store e Corner. Dal 30 gennaio 2025 la stessa operazione si fa anche dall’app ufficiale, scaricabile su Android, iOS e AppGallery di Huawei. Dal 15 giugno 2023 è disponibile pure la eSIM, che per i nuovi clienti costa 9,99 euro come la SIM tradizionale, mentre chi vuole passare dalla scheda fisica a quella digitale paga 9,99 euro una tantum. Minuti e SMS illimitati restano soggetti ai principi di buona fede e correttezza. Esauriti i Giga inclusi la connessione si blocca in automatico, ma attivando l’opzione “Sblocco connessione dati oltre il traffico incluso nel forfait” si può continuare a navigare con tariffazione a consumo.

Fonte: TecnoAndroid