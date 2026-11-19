Iliad continua a crescere in Italia a ritmo sostenuto e i dati più recenti lo confermano senza troppi giri di parole. Nel terzo trimestre del 2026 l’operatore ha superato i 13,5 milioni di utenti complessivi e ha raggiunto una quota di mercato del 16,1% nel segmento delle SIM Human. A questi numeri si affiancano conti in netto miglioramento, perché anche sul piano economico la compagnia mostra una progressione decisamente solida rispetto all’anno precedente.

Scomponendo la base clienti emerge con chiarezza quale sia il motore principale di questa espansione. La parte più consistente arriva dalla telefonia mobile, che conta 12,9 milioni di utenti, mentre la rete fissa si ferma a 0,6 milioni. Rispetto al secondo trimestre del 2026 l’aumento complessivo è di 0,2 milioni di clienti, quindi circa 200 mila persone in più nell’arco di soli tre mesi. È un passo avanti costante che conferma come il marchio continui ad attirare nuovi abbonati in entrambi i settori, pur con pesi ovviamente molto diversi tra cellulare e connessione domestica.

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Fatturato oltre il miliardo e cassa in forte crescita

Il capitolo economico è forse quello che colpisce di più. Nei primi nove mesi dell’anno il fatturato di Iliad in Italia ha toccato 1 miliardo e 16 milioni di euro, con un incremento del 10% anno su anno. Non si tratta di un balzo improvviso ma di una crescita robusta, che accompagna l’aumento progressivo degli utenti e ne rappresenta in qualche modo la naturale conseguenza.

Ancora più marcato è l’andamento del free cash flow operativo, cioè la liquidità generata dalle attività dell’operatore. Questo indicatore è salito del 59,7% arrivando a 164 milioni di euro. Un salto di questa portata racconta di un’azienda che non si limita ad aumentare i ricavi ma riesce anche a trasformarli in risorse concrete, un aspetto che pesa parecchio quando si valuta la tenuta di una compagnia telefonica nel lungo periodo.

Seconda nel mobile residenziale e prima per crescita

Sul fronte della concorrenza i dati dell’Osservatorio AGCOM collocano l’operatore francese in una posizione di tutto rispetto. Nel mercato mobile residenziale italiano Iliad risulta infatti seconda tra i brand principali, escludendo dal conteggio i cosiddetti secondi marchi. Davanti a sé lascia nomi storici come TIM e Fastweb+Vodafone, un piazzamento che fino a qualche tempo fa sarebbe sembrato difficile da immaginare per un operatore arrivato più di recente sul mercato nazionale.

C’è poi un altro elemento che rafforza il quadro complessivo. Nei primi sei mesi del 2026 Iliad si è classificata al primo posto per crescita sia nel comparto mobile sia in quello fisso. Il dato riguarda quindi entrambe le anime dell’offerta e non soltanto la telefonia cellulare, che pure resta di gran lunga la componente più ampia della sua clientela. La combinazione tra la seconda posizione nel mobile residenziale e la leadership nella crescita semestrale descrive un operatore capace di guadagnare terreno su più fronti contemporaneamente.

Mettendo insieme tutti i tasselli, i numeri del terzo trimestre restituiscono l’immagine di una compagnia in piena espansione. Gli oltre 13,5 milioni di clienti, il 16,1% delle SIM Human, il miliardo e 16 milioni di euro di ricavi nei primi nove mesi e i 164 milioni di free cash flow operativo sono i valori che fotografano oggi la presenza di Iliad in Italia, con 12,9 milioni di utenti nel mobile e 0,6 milioni nella rete fissa.

Fonte: TecnoAndroid