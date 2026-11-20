Un nuovo furto di dati colpisce l’Italia e questa volta al centro della vicenda c’è Poste Italiane. In rete sono finiti numerosi documenti sottratti all’azienda e tra questi compaiono anche i contratti sottoscritti da chi ha attivato la firma digitale tramite il servizio PosteCert. Si tratta di un incidente informatico che riguarda da vicino il nostro Paese e che, pur coinvolgendo un numero limitato di persone, tocca informazioni personali piuttosto delicate.

La notizia sta circolando su diverse testate ed è facile capire perché. Quando si parla di un gruppo come Poste Italiane, che gestisce servizi usati ogni giorno da milioni di cittadini, anche una violazione contenuta finisce inevitabilmente sotto i riflettori. E in questo caso il materiale diffuso non è affatto irrilevante.

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Cosa contiene l’archivio pubblicato online

Il materiale trafugato è stato raccolto in un archivio di circa un gigabyte, messo in circolazione il 17 novembre da un utente che ha rivendicato il colpo su un forum. All’interno del pacchetto sono stati contati 2.158 contratti legati al servizio di firma. Una cifra che dà l’idea della quantità di documenti coinvolti, anche se va letta con attenzione per non confonderla con il numero effettivo delle persone interessate.

Accanto ai contratti è infatti presente un file separato con i dati anagrafici di 1.561 clienti. Le due cifre raccontano quindi cose diverse. La prima indica quanti documenti contrattuali sono stati individuati nell’archivio, mentre la seconda si riferisce ai nominativi riportati in quell’elenco specifico. È una distinzione importante, perché aiuta a capire meglio la reale portata della fuga di informazioni senza gonfiare i numeri.

Per quanto riguarda il contenuto dei singoli documenti, nei contratti esaminati compaiono nome e cognome, indirizzo di residenza, indirizzo email e numero di telefono. Insomma, un insieme di dati che, messi insieme, permettono di ricostruire con una certa precisione l’identità e i recapiti di una persona. Non stupisce quindi che la vicenda abbia attirato tanta attenzione.

La conferma di Poste e il ruolo della firma remota

Poste Italiane ha confermato l’incidente a chi ha esaminato i file. Secondo quanto comunicato dall’azienda, i primi accertamenti indicano, per fortuna, un numero circoscritto di persone coinvolte. Un elemento che ridimensiona in parte la questione, anche se non cancella il fatto che documenti riservati siano stati resi pubblici su un forum accessibile in rete.

Vale la pena ricordare a cosa serve il servizio finito nel mirino. La firma remota di PosteCert consente di sottoscrivere un documento informatico con lo stesso valore legale di una firma apposta a mano. Proprio per questo, al momento dell’attivazione, viene stipulato un contratto che raccoglie i dati personali del cliente. Sono esattamente questi documenti ad essere stati sottratti e poi diffusi.

Il valore legale di questo strumento spiega bene perché la sottrazione di informazioni legate alla firma digitale venga considerata un tema sensibile. Chi utilizza il servizio lo fa spesso per pratiche ufficiali, rapporti con la pubblica amministrazione o accordi che richiedono una sottoscrizione certificata. Ed è proprio in questi contratti di attivazione che sono stati trovati nominativi, indirizzi di residenza, email e numeri di telefono dei clienti coinvolti, mentre l’elenco separato raccoglie i dati anagrafici di 1.561 persone.

Fonte: TecnoAndroid