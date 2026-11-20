Il Black Friday sta rimescolando i listini della telefonia e fra le offerte più interessanti di queste prime ore spicca Xiaomi 17, che su Amazon raggiunge il suo minimo storico a 649,90€. Il flagship compatto del marchio cinese è arrivato sul mercato italiano da poche settimane e da quando è in vendita non era mai sceso così in basso. Lo sconto, a doppia cifra percentuale, riguarda la versione da 12GB di RAM e 256GB di memoria nella colorazione Black ed è il ribasso più deciso visto finora su questo modello. Per chi aspettava il momento giusto per mettere le mani su un top di gamma con ottiche Leica e un’autonomia decisamente fuori dal comune, l’occasione potrebbe essere arrivata proprio adesso.

Xiaomi 17 e il comparto fotografico firmato Leica

Il vero asso nella manica di Xiaomi 17 è la fotocamera Leica. Il sensore principale da 50MP è il nuovo Light Fusion 950, con apertura ƒ/1.67 e stabilizzazione ottica, abbinato a un obiettivo Leica Summilux in grado di catturare più luce rispetto a quanto fanno i rivali. Il vantaggio si nota soprattutto negli scatti notturni e nelle scene ad alto contrasto, cioè proprio nelle situazioni dove molti smartphone tendono a perdere dettagli.

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Accanto alla camera principale trova posto un teleobiettivo flottante Leica da 60mm, anche questo da 50MP con apertura ƒ/2.0 e OIS, mentre a chiudere il cerchio c’è un ultragrandangolare sempre da 50MP che abbraccia un campo visivo di 102°. Pure il software fa la sua parte. Sono disponibili due stili fotografici Leica e una serie di filtri dedicati, poi il sistema Master Lens che simula focali fino a 75mm e la funzione ProFocus, pensata per seguire con precisione i soggetti in movimento.

Potenza, batteria e garanzia di tre anni

Sotto la scocca lavora lo Snapdragon 8 Elite Gen 5, un chip prodotto a 3nm con CPU Prime che arriva fino a 4.6GHz. Di potenza ce n’è in abbondanza e viene gestita in modo efficiente anche grazie a HyperAI, la componente intelligente integrata nell’interfaccia HyperOS.

Poi c’è l’autonomia, che è forse l’aspetto più sorprendente dell’intero pacchetto. La batteria Xiaomi Surge al silicio carbonio da 6330mAh rappresenta una delle capacità più alte mai viste su un flagship di questo formato, e si ricarica a 100W via cavo oppure a 50W in modalità wireless. Il tutto sta in un corpo compatto con display da 6.3 pollici, frequenza di aggiornamento a 120Hz e risoluzione di 2656×1220 pixel. Come ciliegina sulla torta arriva anche la garanzia estesa a 3 anni, quindi un anno in più rispetto a quanto previsto normalmente sul mercato.

Quanto costa Xiaomi 17 su Amazon con il Black Friday

Al momento del lancio la versione 12+256GB aveva un prezzo consigliato di 999,90€, che poi si è assestato su una media di 849,90€. Con le promozioni del Black Friday attive su Amazon il telefono scende ora a 649,90€, un taglio che vale circa 200€ di risparmio e uno sconto del 24% rispetto al prezzo mediano più recente. Si tratta della cifra più bassa registrata finora sulla piattaforma per questo modello, ed è un’occasione concreta per chi cercava un dispositivo con ottiche Leica senza dover spendere una fortuna.

La proposta riguarda esclusivamente la configurazione da 12GB di RAM e 256GB di spazio interno. Xiaomi 17 in offerta a 649,90€ invece di 849,90€ è disponibile in pronta consegna nella colorazione Black.

Fonte: TecnoAndroid