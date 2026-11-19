Nel giro di meno di 24 ore l’amministrazione Trump ha visto naufragare due nomine di peso: quella di Heidi Overton alla guida della FDA, l’agenzia federale che vigila su farmaci e alimenti, e quella di Jim O’Neill alla testa della National Science Foundation. Due colpi ravvicinati, arrivati proprio mentre il Senato si preparava a votare.

Nella tarda serata di martedì la Casa Bianca ha ritirato all’improvviso la candidatura di Heidi Overton, tra le principali consigliere conservatrici per la politica interna. La sua figura aveva raccolto critiche e diffidenza sia tra i repubblicani sia tra i democratici per le posizioni su vaccini, aborto, sigarette elettroniche e contraccezione. Contraria all’aborto, anche se forse non abbastanza per una parte dei repubblicani, aveva appoggiato le contestate politiche e dichiarazioni antivacciniste di Trump e Kennedy, irritando così i democratici.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Heidi Overton: un’ audizione fatta di silenzi

Durante l’audizione di conferma di settembre Overton aveva evitato sistematicamente di rispondere su qualunque argomento, persino alle domande più semplici dei repubblicani a lei vicini. Il risultato è stata una frustrazione evidente da entrambe le parti. Tra i temi schivati c’era la revisione di sicurezza in corso alla FDA sul mifepristone, la pillola abortiva che una vasta mole di dati ha dimostrato essere estremamente sicura. Nessuna presa di posizione nemmeno sulle affermazioni false di Trump secondo cui il vaccino contro il morbillo sarebbe “piuttosto letale” o sulle dosi date ai bambini “grandi come una bottiglia di bibita”. E più volte la candidata si è rifiutata di dire se il presidente potesse mai sbagliare.

Secondo un alto funzionario dell’amministrazione la nomina è stata abbandonata perché alla candidata “manca il sostegno al Congresso per procedere con la conferma”. La commissione HELP del Senato, che si occupa di salute, istruzione, lavoro e pensioni ed è presieduta dal repubblicano Bill Cassidy della Louisiana, avrebbe dovuto votare mercoledì. In un post sui social pubblicato martedì sera Cassidy ha detto di ritenere che esistesse “un percorso di conferma praticabile”. La candidatura però è stata “abbandonata” dopo che alcuni senatori antiabortisti avevano chiesto a Overton impegni che non sono riusciti a ottenere. “L’amministrazione ha ritirato la dottoressa Overton piuttosto che assumere tali impegni” ha dichiarato, aggiungendo che “con il poco tempo rimasto, confermare un commissario permanente della FDA spetterà ai democratici del Senato”.

Salta anche il voto su O’Neill

Dopo il ritiro dell’ultimo minuto, mercoledì mattina l’agenda della commissione è stata aggiornata di nuovo per cancellare il voto previsto su Jim O’Neill, scelto da Trump per dirigere la NSF. Al candidato viene rimproverata la mancanza dell’esperienza scientifica necessaria a guidare la fondazione. In passato è stato investitore e imprenditore nella Silicon Valley, diventando uno stretto alleato di Peter Thiel. Con Trump ha ricoperto il ruolo di vicesegretario del Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani e quello di direttore ad interim dei Centers for Disease Control and Prevention. Quest’ultimo incarico era arrivato dopo la rimozione di Susan Monarez, allontanata meno di un mese dopo la conferma in Senato. Monarez ha poi raccontato ai senatori di essere stata licenziata da Kennedy per essersi rifiutata di approvare a occhi chiusi le raccomandazioni sui vaccini dei suoi consulenti antivaccinisti.

Cassidy ha sostenuto che O’Neill “non ha fatto abbastanza per difendere la scienza e opporsi alle decisioni e alle dichiarazioni irresponsabili” del segretario alla Salute Robert F. Kennedy Jr. citando proprio il suo ruolo nel licenziamento di Monarez. “Diversi membri della commissione avevano dubbi al riguardo” ha spiegato, per poi aggiungere che “questo momento richiede leadership, forza d’animo e la capacità di difendere ciò che è giusto”.

La National Science Foundation è stata duramente colpita dall’amministrazione Trump e dalle iniziative del DOGE di Elon Musk. Negli ultimi due anni ha dovuto cancellare centinaia di finanziamenti alla ricerca e incassare tagli pesanti a bilancio e personale. Ad aprile sono stati licenziati anche tutti i membri del National Science Board, l’organo che orienta l’ente. Gli ex componenti temevano che la mossa servisse a O’Neill per riempirlo di alleati politici, ricordando come Trump abbia affidato il Consiglio dei consulenti presidenziali per la scienza e la tecnologia a miliardari del settore tech, tra cui i vertici di Meta, Google, Oracle e Nvidia, al posto di scienziati e ricercatori di primo piano.

Fonte: TecnoAndroid