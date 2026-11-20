Migliaia di clienti di Visa, Mastercard e JPMorgan Chase hanno visto i propri dati personali finire online dopo un attacco ransomware che ha preso di mira alcuni fornitori esterni dei tre giganti finanziari. A rivendicare l’operazione è n0n, un gruppo criminale comparso da poco sulla scena, mentre le società coinvolte ribadiscono che i loro sistemi centrali e i servizi di pagamento non sono stati toccati.

Gli aggressori sarebbero riusciti a mettere le mani su informazioni custodite da fornitori esterni, esponendo potenzialmente nomi, indirizzi email, numeri di telefono e archivi legati alle attività di marketing. La buona notizia è che, almeno per ora, nulla lascia pensare che siano stati sottratti dati di pagamento sensibili come i numeri delle carte di credito.

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Visa, Mastercard e JPMorgan: cosa contengono i file pubblicati dal gruppo n0n

Il 16 novembre n0n ha inserito le tre istituzioni nell’elenco delle sue presunte vittime e ha minacciato di diffondere il materiale rubato se il riscatto non fosse stato pagato entro 48 ore. Poco dopo sono comparsi in rete diversi pacchetti di dati, che i ricercatori di sicurezza informatica stanno passando al setaccio.

Nel caso di JPMorgan Chase il materiale trapelato comprende circa 16.000 indirizzi email di clienti, con alcuni numeri di telefono e identificativi di conto associati, oltre a 124 indirizzi email di dipendenti. Un dettaglio curioso riguarda la provenienza dei dati, che sembrano collegati a Reserve, il programma di carte di credito accessibile solo su invito e pensato per la clientela più facoltosa della banca.

Per Visa l’esposizione appare concentrata nell’area dell’Asia Pacifico. I ricercatori hanno individuato informazioni relative a oltre 6.000 titolari di carte premium, tra cui nomi, recapiti e prenotazioni effettuate attraverso programmi di ristorazione e fedeltà. Gli autori dell’attacco sostengono inoltre di possedere più di 1,5 milioni di interazioni di marketing, una cifra che però non ha trovato alcuna conferma indipendente.

Mastercard ha invece ammesso che un fornitore terzo ha esposto una quantità limitata di informazioni non legate ai pagamenti, appartenenti a clienti iscritti a uno specifico programma di vantaggi. Il materiale attribuito al circuito include recapiti dei titolari, prenotazioni di viaggi e ristoranti e dati sul coinvolgimento nelle iniziative promozionali regionali. Gli esperti hanno esaminato circa 2.000 presunte voci, avvertendo però che alcune risultano formattate in modo incoerente e potrebbero essere semplici dati di prova. Va precisato che tutti questi numeri si basano sui pacchetti analizzati e non rappresentano un conteggio definitivo e verificato delle persone coinvolte.

Le aziende escludono violazioni dirette ma il rischio phishing resta concreto

Nonostante il clamore, le tre società insistono sul fatto che le loro reti di pagamento interne non siano state compromesse. Visa ha confermato che l’episodio riguarda un fornitore di servizi esterno attivo nell’Asia Pacifico, mentre Mastercard ha fatto sapere che l’esposizione è stata contenuta e che i clienti possono continuare a usare le proprie carte senza problemi. Anche JPMorgan Chase ha attribuito l’accaduto a fornitori esterni incaricati di gestire informazioni di marketing e ha spiegato che contatterà direttamente i clienti potenzialmente coinvolti, offrendo assistenza e, dove opportuno, un servizio gratuito di monitoraggio del credito. La banca ha poi chiarito che l’attacco non ha nulla a che vedere con i disservizi registrati nei giorni scorsi, causati da un errore software e non da un’azione malevola.

Anche senza credenziali di pagamento rubate, le informazioni diffuse potrebbero comunque alimentare campagne di phishing mirate, furti d’identità e tentativi di manipolazione psicologica. Il pericolo è maggiore per la clientela premium, perché abitudini di spesa, recapiti e adesione a determinati programmi permetterebbero ai truffatori di confezionare messaggi fraudolenti molto credibili.

Il gruppo n0n è emerso soltanto a settembre 2026 ma vanta già un lungo elenco di presunte vittime. Un’indagine condotta da una società specializzata in sicurezza ha portato alla luce indizi di operazioni condotte con l’aiuto dell’intelligenza artificiale, tra cui uno spazio di lavoro degli attaccanti lasciato esposto con centinaia di script e una spesa superiore ai 6.000 euro per l’utilizzo di modelli linguistici tramite API. Al momento però non esiste alcuna prova che queste tecniche siano state impiegate negli attacchi che hanno colpito il settore finanziario.

Fonte: TecnoAndroid