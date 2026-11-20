Le visualizzazioni su YouTube sono destinate a salire ancora una volta, e il motivo è una nuova metrica pensata per chi guarda i contenuti sulla TV. La piattaforma video di Google potrà infatti conteggiare più di una persona quando un filmato viene riprodotto sul televisore di casa, partendo da un’idea piuttosto intuitiva: davanti al grande schermo capita spesso di non essere soli. Queste visualizzazioni aggiuntive, definite covisualizzazioni, riguarderanno i video lunghi, gli Shorts e le dirette, ma varranno esclusivamente per la fruizione tramite televisore.

L’annuncio è arrivato con un post su X del canale ufficiale YouTube Creator Insider. Alla base della decisione c’è una convinzione precisa. Secondo l’azienda, nelle situazioni di visione di gruppo il pubblico è stato finora conteggiato per difetto, e questo ha restituito ai creator un’immagine parziale della reale portata dei loro contenuti. Un video guardato da un’intera famiglia sul divano, insomma, finiva per valere quanto quello visto da una sola persona sullo smartphone. Con la nuova metrica la piattaforma punta ad allinearsi agli standard dell’industria televisiva, compreso il modo in cui le emittenti tradizionali e i servizi di streaming stimano il numero complessivo di persone raggiunte da un programma.

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Come funziona il conteggio senza telecamere né microfoni

La domanda viene quasi da sé. Come può YouTube sapere chi altro sta guardando oltre al titolare dell’account? Su questo punto la piattaforma ha voluto essere netta, precisando che non verranno utilizzati dispositivi, telecamere, microfoni o strumenti di quel genere. Nessun occhio elettronico puntato sul salotto, quindi. Le presenze aggiuntive saranno invece stimate attraverso un modello statistico progettato per tutelare la privacy degli utenti.

Il sistema si basa su elementi come gli schemi demografici e le fasce orarie in cui avviene la visione, e viene tarato confrontandolo con dati raccolti durante test effettuati in condizioni reali. In pratica il calcolo prova a dedurre, sulla base di tendenze generali, quante persone sono verosimilmente sedute davanti alla TV in un determinato momento. Oltre a questo, però, YouTube non ha condiviso ulteriori dettagli sulla metodologia adottata, e il funzionamento preciso dell’algoritmo per ora non è stato reso pubblico.

Numeri più alti ma nessun guadagno in più

Sul piano pratico il cambiamento si tradurrà in un aumento dei contatori pubblici delle visualizzazioni e del tempo di visione mostrati per ciascun video. Per chi crea contenuti significa disporre di un quadro più ampio, utile per orientare la strategia del proprio canale, presentarsi ai brand con proposte di collaborazione più solide e prendere decisioni su diversi altri fronti. C’è però un dettaglio da tenere presente, perché il nuovo parametro non verrà applicato in modo retroattivo ai video già pubblicati e alle visualizzazioni registrate in passato.

Quello che le covisualizzazioni non porteranno sono maggiori introiti pubblicitari. Il canale YouTube Creator Insider è stato chiaro anche su questo aspetto, spiegando che le visualizzazioni condivise non incidono sulle entrate derivanti dalla pubblicità né sulle soglie richieste per accedere al YouTube Partner Program. I guadagni dei creator, i pagamenti AdSense e l’idoneità al programma partner continueranno a basarsi sulle visualizzazioni qualificate e sulle ore di visione, esattamente come avviene oggi.

Fonte: TecnoAndroid