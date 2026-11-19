Il Google Pixel Tag potrebbe presto sbarcare anche in Europa, colmando un vuoto che finora ha lasciato a bocca asciutta parecchi utenti del Vecchio Continente. Il primo tracker Bluetooth firmato Google è stato presentato nei mesi scorsi insieme alla gamma Pixel 11, ma a differenza degli smartphone non ha seguito lo stesso percorso di distribuzione. È arrivato in diversi Paesi e invece è rimasto fuori da buona parte del mercato europeo, una scelta che aveva fatto pensare a molti che il dispositivo non sarebbe mai stato venduto da queste parti.

Ora qualcosa sembra muoversi. Le nuove indiscrezioni indicano che la società di Mountain View avrebbe deciso di cambiare strada e di portare il suo localizzatore anche nei negozi europei. Non si tratta di un annuncio ufficiale, va detto con chiarezza, ma di una voce che arriva da una persona con un curriculum piuttosto solido quando si parla di anticipazioni nel mondo della tecnologia.

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La segnalazione di Roland Quandt

A riaccendere i riflettori sul piccolo dispositivo di Google è stato Roland Quandt, una fonte che di solito si rivela affidabile e che negli anni ha costruito una reputazione abbastanza seria nel campo dei leak. Il suo intervento è arrivato tramite Bluesky, il social network dove ha voluto rispondere ai dubbi che circolavano da tempo sul destino europeo del tracker.

Il messaggio di Quandt è piuttosto diretto. Secondo lui non c’è motivo di credere che il Pixel Tag resterà escluso dall’Europa, anzi il debutto sarebbe in arrivo e anche in tempi relativamente brevi. Si mostra quasi sorpreso dal fatto che in tanti abbiano dato per scontata la sua assenza definitiva dal continente. La formula usata è vaga quanto basta, perché parla di un arrivo che avverrà “abbastanza presto” senza però indicare una data precisa o un periodo dell’anno.

Proprio questa mancanza di dettagli impone un po’ di cautela. Il leaker non ha fornito informazioni sui Paesi coinvolti, sui prezzi che verranno applicati in euro o sulle modalità di vendita. Mancano insomma tutti quegli elementi che servirebbero per farsi un’idea concreta di quando e come il tracker di Google potrà essere acquistato da chi vive in Italia o negli altri mercati dell’Unione.

Perché il tracker era rimasto fuori dall’Europa

La situazione del Google Pixel Tag fino a oggi è stata un po’ anomala. Quando un prodotto viene lanciato contemporaneamente a una nuova famiglia di smartphone ci si aspetta di solito che segua lo stesso calendario, almeno nei mercati principali. Con il localizzatore Bluetooth questo non è successo, visto che il dispositivo è stato reso disponibile in diverse altre nazioni mentre gran parte del territorio europeo è rimasta esclusa.

Questa disparità ha alimentato nel tempo la convinzione che Google non avesse alcuna intenzione di portarlo nel continente. Ed è proprio a questa idea, ormai piuttosto diffusa tra gli appassionati, che Quandt ha voluto rispondere. Le sue parole vanno lette come una smentita di quella che fino a ieri sembrava una certezza per molti osservatori del settore.

Al momento comunque Google non ha comunicato nulla di ufficiale riguardo alla distribuzione del suo primo localizzatore nel mercato europeo. L’unica indicazione disponibile resta quella pubblicata dal leaker su Bluesky, secondo cui il Pixel Tag arriverà in Europa a breve.

Fonte: TecnoAndroid