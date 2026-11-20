Tra le promozioni del Black Friday su Amazon pensate per chi passa le serate ai comandi di un aereo virtuale spunta il Turtle Beach VelocityOne Flight, un sistema di controllo nato per restituire la sensazione di pilotare davvero un velivolo. Il prezzo scende a 279,99 euro rispetto ai 379,99 euro richiesti normalmente, con un taglio del 26,3% che si traduce in un risparmio netto di 100 euro. Per chi vuole dare un tocco di realismo in più alle proprie sessioni sui simulatori di volo, si tratta di un’occasione da tenere d’occhio.

Lo sconto riguarda il sistema completo VelocityOne Flight, compatibile con Xbox Series X|S, Xbox One e PC con Windows 10 e 11, sempre nei limiti del supporto garantito dai singoli simulatori. La differenza rispetto a un controller tradizionale salta subito all’occhio, perché qui buona parte delle operazioni di volo passa attraverso comandi fisici dedicati, dalla gestione della potenza dei motori fino al controllo dell’assetto. La promozione è valida fino al 30 novembre 2026, salvo chiusure anticipate o esaurimento delle scorte. Va ricordato poi che prezzi e disponibilità possono variare nel corso del periodo promozionale.

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Una postazione di pilotaggio completa per gli appassionati di simulazione

Il cuore della periferica è una cloche con rotazione di 180 gradi e un sensore a effetto Hall sull’asse principale, una scelta pensata per assicurare un controllo preciso dei movimenti dell’aereo. Accanto alla cloche trova posto un modulo con manette motore configurabili, utile per adattarsi a tipologie di velivoli molto diverse tra loro, dagli aerei leggeri fino a quelli decisamente più complessi da governare.

Non mancano una rotella dedicata alla regolazione del trim e i comandi per il timone. Il vantaggio è piuttosto concreto, visto che diventa possibile eseguire numerose manovre senza dover tornare ogni volta alla tastiera, un’abitudine che spesso spezza il ritmo e l’immersione durante il volo. Il dispositivo mette poi a disposizione diversi assi analogici e una serie di pulsanti programmabili, così ciascun pilota può costruirsi una configurazione su misura in base alle proprie esigenze e al tipo di esperienza che cerca.

Display, indicatori e un occhio di riguardo per Microsoft Flight Simulator

Tra le soluzioni più particolari della postazione VelocityOne c’è un display dedicato alla gestione delle impostazioni, affiancato da un pannello di indicatori capace di mostrare informazioni e segnalazioni durante le sessioni nei titoli supportati. Un dettaglio che avvicina ulteriormente l’esperienza a quella di una vera cabina di pilotaggio, con dati e avvisi sempre sotto gli occhi.

Il sistema è stato progettato pensando soprattutto a Microsoft Flight Simulator, anche se può essere sfruttato pure con altri simulatori compatibili su PC. Le manette intercambiabili permettono di adattare la postazione alle caratteristiche dei diversi aeromobili, mentre il sistema di fissaggio consente di installare il tutto direttamente su una scrivania, senza bisogno di strutture particolari. Per chi desidera abbandonare i comandi tradizionali e avvicinarsi a un’esperienza di volo più realistica, il Turtle Beach VelocityOne Flight propone una soluzione che integra già numerosi controlli dedicati, oggi disponibile su Amazon a 279,99 euro fino al 30 novembre 2026.

Fonte: TecnoAndroid