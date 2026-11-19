Quando potranno i possessori di Tesla mettere la propria vettura al lavoro nella rete Robotaxi? A questa domanda, una delle più ricorrenti tra chi guida un’auto della casa americana, ha risposto direttamente Elon Musk su X. Con il consueto ottimismo che lo accompagna ogni volta che si parla di tempistiche, il numero uno dell’azienda ha lasciato intendere che i primi test con le auto dei clienti potrebbero partire già a dicembre. Si tratterebbe di un certo anticipo rispetto alle indicazioni fornite finora dalla stessa società.

La risposta di Musk a un autista Uber di Austin

Lo spunto è arrivato dal post di un autista Uber di Austin che guida una Model Y dotata di Full Self Driving. L’uomo si lamentava di riuscire a trattenere soltanto una quota compresa tra il 49 e il 63% di quanto pagato dai passeggeri, una volta sottratta la commissione della piattaforma. La replica di Musk, pubblicata il 16 novembre 2026, è stata piuttosto diretta: “Arriva presto. Se le cose andranno bene potremmo iniziare i test il mese prossimo. Molto meglio gestire una flotta di auto che dover guidare da soli una singola auto!”

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Lo scambio spiega bene perché il progetto attiri così tanta attenzione. Un’auto capace di lavorare in autonomia permetterebbe infatti di guadagnare senza trascorrere le giornate al volante, come accade oggi a chi lavora con le piattaforme di trasporto.

Il dettaglio più interessante riguarda però il calendario. Durante la call sui risultati del terzo trimestre i responsabili dell’intelligenza artificiale di Tesla avevano collocato l’ingresso delle vetture private nella rete intorno al secondo trimestre del 2027. Le parole di Musk fanno quindi pensare a una fase di prova anticipata, che con ogni probabilità prenderebbe il via proprio ad Austin. È la città dove il servizio Robotaxi è operativo da più tempo e dove l’azienda è solita sperimentare per prima le novità. La frase del CEO contiene comunque un “se” non trascurabile. A stabilire se le cose andranno davvero per il verso giusto saranno anche le autorizzazioni, le coperture assicurative e lo stato di maturità del software.

Cybercab e Model Y, due novità nello stesso mese

Dicembre è anche il mese in cui dovrebbero arrivare le prime consegne del Cybercab ai privati. Durante la presentazione dei conti Tesla aveva promesso di recapitare i primi esemplari entro la fine dell’anno e a metà novembre ha iniziato a invitare alcuni acquirenti selezionati a ordinare il robotaxi a due posti per uso personale. Il prezzo è di circa 26.000 euro, a cui si aggiunge un abbonamento obbligatorio da circa 260 euro al mese chiamato Autonomy Subscription, con consegne previste ad Austin.

Questi primi Cybercab privati, stando al contratto di acquisto, possono essere utilizzati solo per spostamenti personali e soltanto nelle zone già coperte dal servizio Robotaxi. L’acquisto non dà automaticamente diritto a partecipare alla rete commerciale, mentre la stragrande maggioranza dei veicoli dovrebbe restare nella flotta gestita direttamente dall’azienda.

Le due novità mostrano con chiarezza le strade che Tesla sta percorrendo in parallelo. Da una parte ci sono le Model Y dei clienti già in circolazione, equipaggiate con l’hardware per la Full Self Driving, che potrebbero ampliare rapidamente il numero di vetture disponibili per i test senza supervisione. Dall’altra c’è il Cybercab, un mezzo concepito fin dall’inizio come robotaxi. Non tutte le Model Y potrebbero però essere ammesse da subito. Le auto della flotta Tesla presentano infatti alcune differenze hardware rispetto a quelle dei privati, come telecamere aggiuntive o sistemi pensati per mantenerle pulite.

Se i test daranno esito positivo il costruttore realizzerebbe un’idea che Musk aveva descritto già nel Master Plan del 2016, ovvero quella di auto in grado di generare guadagni per i proprietari mentre questi dormono o lavorano. Con l’arrivo dei primi Cybercab privati nello stesso periodo, dicembre potrebbe segnare il momento in cui il servizio Robotaxi smette di essere gestito solo da Tesla per aprirsi anche alle vetture dei clienti, in una rete che nel frattempo continua ad allargarsi.

Fonte: TecnoAndroid