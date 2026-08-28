Iliad Top 230 a 9,99 euro: più Giga anche per i già clienti

La nuova Iliad Top 230 a 9,99 euro al mese è la tariffa che sta attirando più curiosità nel catalogo dell’operatore, e non soltanto tra chi arriva da altri gestori. Il punto interessante riguarda infatti i già clienti, perché anche loro possono metterci le mani grazie al cambio offerta gratuito, una possibilità che in alcuni casi permette di portarsi a casa più Giga senza spendere un euro in più al mese rispetto a quanto si paga oggi.

La tariffa è arrivata il 25 agosto e ha sostituito la precedente Giga 200. Il prezzo non si è mosso di un centesimo, mentre il traffico dati è salito a 230 GB, quindi trenta in più rispetto alla versione che andava a rimpiazzare. Un ritocco piccolo sulla carta, che però nel confronto tra le varie soglie del listino fa la differenza per chi consuma tanti dati.

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Fino a quando si può attivare Iliad Top 230

C’è una finestra temporale da tenere a mente, perché l’offerta non resterà a listino per sempre. La sottoscrizione è possibile fino alle ore 15:00 del 29 ottobre, salvo eventuali modifiche decise dall’operatore lungo il percorso. Una scadenza che vale sia per le nuove attivazioni sia, appunto, per chi valuta il passaggio dall’interno.

Il meccanismo del cambio offerta è quello che rende la tariffa appetibile per la base clienti già acquisita. Chi ha una vecchia promozione mobile può spostarsi sulla nuova senza costi aggiuntivi, e qui entra in gioco il ragionamento sulla convenienza. Chi arriva da una soluzione più economica dovrà accettare un piccolo aumento della spesa mensile, mentre chi paga già 9,99 euro con una versione precedente si ritrova semplicemente con più Giga a disposizione a parità di cifra. Ed è proprio questo il caso in cui il passaggio diventa quasi automatico.

Il catalogo Iliad, dalla Giga 150 alla Dati 350

Per capire dove si colloca la nuova arrivata conviene guardare l’intera scaletta delle proposte mobili attualmente disponibili. La base è rappresentata da Giga 150 a 7,99 euro al mese, poi si sale con Giga 180 a 8,99 euro. Il gradino successivo è occupato dalla Top 230 a 9,99 euro, che si inserisce quindi nella fascia centrale del listino.

Oltre quella soglia il ventaglio si allarga ulteriormente. C’è Giga 250 a 11,99 euro mensili per chi vuole ancora più traffico dati, poi Top 30 Mondo a 12,99 euro, pensata per un utilizzo diverso e più orientato all’estero, e infine Dati 350 a 14,99 euro al mese, la più generosa in assoluto sul fronte dei gigabyte.

Il quadro complessivo racconta una strategia piuttosto chiara, con un listino articolato su sei livelli e differenze di prezzo contenute tra uno scalino e l’altro, spesso nell’ordine di un euro. Chi si trova con una tariffa datata ha quindi diversi punti di ingresso possibili, e la scelta finisce per dipendere quasi interamente da quanti dati si consumano davvero ogni mese.

Per i già clienti l’operazione non richiede la sottoscrizione di una nuova SIM né alcuna procedura di portabilità, dato che si tratta di una semplice modifica del piano attivo. Resta il fatto che la Top 230 è la formula su cui si sta concentrando l’attenzione maggiore, sostenuta dalla combinazione tra un prezzo sotto i dieci euro e una dotazione di traffico dati che nel confronto con la Giga 200 risulta più ricca.