CoopVoce 5G ora attivo sui Google Pixel: si parte dal Pixel 7

Il 5G di CoopVoce sui Google Pixel non è più una promessa mancata: l’operatore virtuale ha aggiornato la propria pagina informativa e ha tolto quella riga che, per mesi, aveva fatto storcere il naso a parecchi utenti, quella che indicava i dispositivi Google come non compatibili con la rete di quinta generazione. Al suo posto ora c’è una conferma nera su bianco, con tanto di modello di partenza indicato.

L’aggiornamento della pagina risale a metà agosto 2026 e fissa la soglia della compatibilità a Pixel 7, arrivato sul mercato nell’ottobre 2022. Tradotto: tutti i Pixel commercializzati negli ultimi quattro anni possono finalmente agganciare il 5G con una SIM CoopVoce, senza escamotage e senza dover cambiare scheda. Per chi aveva investito su un telefono Google restando poi bloccato al 4G, è una notizia che arriva con un certo ritardo ma arriva.

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Merito di Android 17, non di un intervento sulla rete

La svolta, va detto, non è nata da un aggiornamento dell’infrastruttura dell’operatore. Il vero interruttore è stato Android 17. Già da metà giugno 2026 diversi possessori di Pixel avevano segnalato che, subito dopo l’installazione del nuovo sistema operativo, il simbolo del 5G compariva in barra di stato come se nulla fosse. All’epoca però CoopVoce non aveva ufficializzato niente, lasciando la situazione in quella zona grigia fatta di segnalazioni sui forum e di risposte generiche dell’assistenza. Adesso il cerchio si chiude e la documentazione ufficiale rispecchia quello che gli utenti vedevano già da due mesi.

Per navigare davvero in 5G servono comunque tre condizioni contemporaneamente. La prima è avere attiva un’offerta della gamma Turbo 5G, disponibile anche per chi è già cliente tramite un semplice cambio offerta e senza sostituzione della SIM. La seconda è possedere uno smartphone compatibile, e qui il discorso Pixel è ormai risolto. La terza è banale ma decisiva, cioè trovarsi in una zona effettivamente coperta. Se anche solo uno di questi tre elementi manca, la connessione scala automaticamente sul 4G senza avvisi particolari.

Velocità, limiti e piccoli accorgimenti pratici

Sul fronte tecnico, la rete di CoopVoce si appoggia all’infrastruttura Fastweb più Vodafone, e con le offerte abilitate i valori dichiarati arrivano fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload. Numeri di picco, come sempre, che dipendono poi da copertura reale, affollamento della cella e dispositivo utilizzato.

Un limite da tenere a mente riguarda i viaggi. Il 5G di CoopVoce funziona soltanto in Italia, quindi in roaming all’estero la navigazione resta confinata al 4G. Nessun problema invece per l’uso in hotspot, che è pienamente supportato, così come il funzionamento all’interno di router 5G compatibili, il tutto senza costi aggiuntivi rispetto all’offerta sottoscritta.

Capita che, dopo l’attivazione di un piano Turbo 5G, l’icona non compaia immediatamente. In quel caso il rimedio è quello classico e sorprendentemente efficace, cioè spegnere e riaccendere lo smartphone per forzare un nuovo aggancio alla rete. Non serve inserire parametri manuali o smanettare con gli APN, anche se conviene fare un giro nelle impostazioni del telefono e controllare che il 5G risulti selezionato come rete preferita: capita che, dopo un aggiornamento di sistema, quella voce torni su un’impostazione più conservativa. Chi possiede un Google Pixel più vecchio di Pixel 7 resta invece fuori dalla lista di compatibilità indicata dall’operatore e continuerà a navigare in 4G.