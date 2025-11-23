Iliad rilancia il listino mobile con 150, 200 e 250GB a partire da 7,99€

La volontà di Iliad resta sempre la stessa, ovvero quella di primeggiare su tutti gli altri gestori proponendo alcune delle sue offerte già viste in passato. Tra queste infatti ecco le Giga 150, Giga 200 e Giga 250. Ogni piano include minuti illimitati, SMS illimitati e una quantità di traffico dati costruita per adattarsi a stili di utilizzo differenti, tra navigazione, streaming, social e lavoro da remoto.

La prima proposta è Iliad Giga 150, offerta a 7,99€ al mese, che mette a disposizione 150GB in 4G e 20GB per l’Europa. È un piano adatto a chi cerca un equilibrio tra prezzo contenuto e un bundle dati sufficiente per le attività quotidiane. L’attivazione costa 9,99€, importo che comprende la scheda SIM.

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Salendo di fascia si trova Iliad Giga 200, proposta a 9,99€ al mese, con 200GB in 5G e 20GB dedicati all’Europa. La presenza del 5G permette di sfruttare connessioni più rapide e reattive, ideale per streaming ad alta risoluzione, download pesanti e app che richiedono maggiore velocità. Anche per questo piano l’attivazione ha un costo di 9,99€, SIM inclusa.

L’offerta più completa con 250GB in 5G e condizioni trasparenti

La scelta più ampia è rappresentata da Iliad Giga 250, la cui tariffa mensile è di 11,99€. Offre 250GB in 5G e mantiene la struttura dei servizi illimitati per chiamate e messaggi. Il profilo è pensato per chi utilizza lo smartphone come principale strumento di connessione, sfruttando hotspot, streaming costante o applicazioni lavorative che richiedono una grande quantità di dati. Anche in questo caso l’attivazione è fissata a 9,99€ e comprende la SIM.

Tutte e tre le offerte possono essere scelte sia dai nuovi clienti sia dagli utenti Iliad già attivi. Per questi ultimi è previsto un requisito semplice: possono effettuare il passaggio solo se il loro attuale piano ha un costo inferiore rispetto a quello dell’offerta scelta, quindi rispettivamente 7,99€, 9,99€ o 11,99€.

Con questa struttura, Iliad conferma la sua strategia basata su trasparenza, assenza di rimodulazioni e quantità di dati generose, mantenendo un listino stabile e facilmente comprensibile.