Iliad riporta Giga 200 e Giga 250 anche per i già clienti

Iliad rende disponibili Giga 200 e Giga 250 anche per i già clienti con cambio offerta gratuito dettagli prezzi e modalità di attivazione nell’Area Personale e tramite app.

scritto da Felice Galluccio 2 Minuti lettura
Iliad amplia nuovamente la scelta per chi è già abbonato, rendendo Giga 200 e Giga 250 attivabili anche tramite cambio offerta gratuito. Le due proposte, rientrate a listino per i nuovi clienti nei giorni scorsi, diventano così accessibili anche a chi desidera aggiornare il proprio piano senza costi aggiuntivi e, in alcuni casi, ottenendo più giga a parità di canone mensile.

Iliad Giga 200 mette a disposizione 200 GB in 4G/4G+ e 5G dove disponibile, con 13 GB da utilizzare in roaming nell’Unione Europea. Le chiamate sono illimitate in Italia, in Europa e verso oltre sessanta destinazioni internazionali, mentre gli SMS restano senza limiti. Il servizio VoLTE è compreso e il prezzo mensile è fissato a 9,99 euro.

Iliad Giga 250 sale invece a 250 GB in 4G/4G+ e 5G, con 16 GB di traffico aggiuntivo in roaming UE. Anche in questo caso sono previste chiamate e SMS illimitati in Italia, in Europa e verso più di sessanta Paesi nel mondo. Il prezzo è pari a 11,99 euro al mese, senza vincoli o costi nascosti.

Le due offerte restano disponibili sia per i nuovi clienti sia per chi è già utente Iliad e decide di effettuare il passaggio interno. Una possibilità utile per chi desidera più traffico dati, soprattutto nelle aree servite dal 5G dell’operatore.

Come si effettua il cambio offerta

La procedura è semplice e può essere completata online, tramite app oppure presso i punti fisici del marchio. Dal portale Iliad basta accedere alla Area Personale, selezionare la voce Cambio offerta nella sezione “Le condizioni della mia offerta” e scegliere il piano desiderato. L’operazione è gratuita e richiede pochi passaggi.

Attraverso l’app ufficiale la funzione si trova nella sezione Scopri, dove è possibile selezionare l’offerta e avviare il cambio seguendo le indicazioni a schermo. Chi preferisce l’assistenza diretta può recarsi negli Iliad Store, negli Iliad Corner, nelle Simbox o negli esercizi convenzionati Iliad Space.

Il ritorno di Giga 200 e Giga 250 per i già clienti consolida un approccio trasparente e flessibile, che consente aggiornamenti senza penali e con un rapporto quantità/prezzo sempre competitivo nel mercato mobile italiano.

