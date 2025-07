Google rivoluziona la ricerca sul web grazie all’ IA

Google, di recente, sta sperimentando nuove funzionalità per rendere le sue AI Overview un vero punto di svolta nel modo in cui le persone interagiscono con i risultati delle ricerche. Questa innovazione, basata sull’intelligenza artificiale, è pensata per sostituire i classici risultati testuali con risposte sintetiche, mirate e ora anche più interattive.

Le AI Overview non è solo una semplice curiosità tecnologica. Google sta investendo molto su questa funzione, convinto che rappresenti il futuro dell’esperienza online. I riassunti generati dall’IA stanno diventando sempre più sofisticati e completi, tanto da offrire una visione generale, efficace e facilmente comprensibile anche su temi complessi. Ma l’aspetto davvero innovativo riguarda l’interazione.

Maggiore controllo nelle mani degli utenti e una ricerca sempre più su misura: ecco il futuro secondo Google

Durante gli ultimi test, alcuni utenti hanno notato tre nuove funzioni all’interno delle AI Overview di Google. La prima permette di cliccare su una parte di testo per ricevere una spiegazione più dettagliata. La seconda consente di cercare immagini collegate alla sezione evidenziata. La terza aggiunge un comodo per copiare immediatamente qualsiasi contenuto. Tale approccio mette l’utente al centro dell’esperienza di ricerca, rendendolo parte attiva e non solo spettatore passivo.

Rispetto alle prime versioni, le nuove AI Overview mostrano un’evidente evoluzione. Non si tratta solo di un miglioramento grafico, ma di un cambio molto più radicale. L’utente ora può scegliere come cercare un argomento, evidenziare ciò che gli interessa di più, approfondire e gestire in piena autonomia le informazioni ricevute.

Google sta cercando così di trasformare il suo motore di ricerca in una piattaforma personalizzabile, grazie al supporto dell’intelligenza artificiale. La sperimentazione, al momento, è limitata a pochi account selezionati. Ciò permette all’azienda di raccogliere dati preziosi prima di decidere se estendere su larga scala le nuove funzioni. Per il momento però tutto lascia pensare che l’intenzione sia quella di integrare questi strumenti in modo stabile, magari arricchendoli ulteriormente in seguito.