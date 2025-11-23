iliad continua a crescere: risultati record nel mobile e nella fibra

La crescita di iliad in Italia non accenna a rallentare e il 2025 sta diventando uno degli anni più significativi dalla sua entrata nel mercato. Tra gennaio e settembre l’operatore ha registrato ricavi pari a 924 milioni di euro, superando del 9,5% il risultato dello stesso periodo del 2024.

Il numero di utenti che utilizzano una SIM iliad ha raggiunto i 12,4 milioni. L’azienda ha aggiunto oltre duecentomila clienti nel terzo trimestre e più di settecentomila dall’inizio dell’anno, un risultato notevole considerando quanto il mercato sia ormai affollato e stabile. La società guidata da Benedetto Levi ha scelto fin dal debutto un modello basato su trasparenza e semplicità, puntando su offerte chiare e senza costi nascosti. Questa scelta, unita a una comunicazione diretta e a un rapporto qualità-prezzo che gli utenti continuano ad apprezzare, sembra essere una delle ragioni principali di una crescita così costante.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Il ritmo sostenuto si riflette anche sui conti. L’aumento dei ricavi è accompagnato da un miglioramento dell’EBITDAaL e del flusso di cassa operativo, entrambi in crescita rispetto all’anno precedente. Secondo Levi, questi risultati mostrano che è possibile competere senza ricorrere a strategie complicate o pratiche poco trasparenti. Anzi, restando fedeli a un modello semplice e comprensibile per i clienti.

La rete fissa avanza, Iliad cresce anche nel resto d’Europa

Accanto al mobile, anche la rete fissa continua a espandersi. Le attivazioni della fibra FTTH hanno portato iliad a superare le 450.000 linee attive, un traguardo importante per un operatore arrivato più tardi dei concorrenti storici. Nei primi nove mesi dell’anno sono stati aggiunti numerosi nuovi utenti e il terzo trimestre ha confermato l’interesse crescente verso le offerte in fibra, soprattutto nelle aree urbane dove la concorrenza è più forte. La quota di mercato, pur ancora contenuta, continua ad aumentare trimestre dopo trimestre.

Il percorso positivo non riguarda solo l’Italia. Il gruppo iliad, presente anche in Francia e Polonia, ha raggiunto la soglia dei 52 milioni di clienti complessivi, diventando uno dei principali operatori europei.

Questi dati indicano una realtà che non si limita a difendere le proprie posizioni ma continua a investire in infrastrutture, copertura e servizi, mantenendo un ritmo di espansione costante nonostante un mercato sempre più competitivo. Insomma, con un modello che punta su chiarezza, stabilità e offerte semplici, iliad sembra aver trovato una strada solida per continuare a crescere anche nei prossimi anni.