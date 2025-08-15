Iliad: giga illimitati, niente sorprese e prezzi chiari

Iliad non è mai stata così vantaggiosa per gli utenti.

L’operatore francese sin dal suo esordio in Italia, ha subito conquistato gli utenti grazie a una politica molto forte tutta improntata sulla trasparenza e sui vantaggi economici.

Da sempre infatti le promozioni telefoniche di Iliad hanno il prezzo bloccato per sempre, che non può assolutamente cambiare nel tempo e ciò rappresenta un punto importante per tutti quei cittadini che sono stanchi di vedersi aumentare ciclicamente le proprie tariffe telefoniche.

Iliad: le promozioni migliori per l’estate

Per quanto riguarda la telefonia mobile, Iliad propone alla propria clientela diversi piani tariffari, tutti incentrati sulla qualità e soprattutto sulla convenienza.

La prima offerta telefonica da prendere in considerazione è la TOP 150 PLUS, promo che presenta 150 giga di Internet, minuti e SMS illimitati, 20 giga di Internet extra da utilizzare in Europa è un costo di attivazione della Sim di 9,99 €. Tutto ciò ha un costo di 7,99 € al mese per sempre. Attenzione, perché questa promozione in particolare termina fra 34 giorni, quindi bisogna affrettarsi per attivarla.

La seconda offerta da non perdere assolutamente prendendo il nome di TOP 250 PLUS, e prevede 250 giga di Internet con tecnologia 5G inclusa, minuti e SMS illimitati, 25 giga di Internet extra da utilizzare in Europa, è un costo di attivazione della Sim di 9,99 € al mese. Il costo è di 9,99 € al mese per sempre. Per quest’offerta il termine ultimo di attivazione è tra 34 giorni.

Infine, l’ultima offerta è TOP 300 PLUS, con 300 giga di Internet con tecnologia 5G inclusa, minuti e SMS illimitati, 30 giga di Internet extra da utilizzare in Europa è un costo di attivazione della Sim di 9,99 €. Il costo di questa promozione è di 11,99 € al mese per sempre. Anche in questo caso l’offerta terminerà tra 34 giorni.

Per chi desidera avere un’offerta solo giga, Iliad presenta DATI 350, con 350 giga di Internet a soli 14,99 € al mese per sempre è un costo di attivazione della Sim di 9,99 €.