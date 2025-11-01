Iliad Fibra con Wi-Fi 7: connessione ultraveloce e vantaggi tutti

Iliad continua la sua rivoluzione nel mercato delle connessioni domestiche lanciando la prima offerta fibra in Italia con router Wi-Fi 7 incluso. La tecnologia di nuova generazione consente velocità e stabilità di rete ancora più elevate, garantendo un’esperienza fluida anche con molti dispositivi collegati. La iliadbox, fornita in comodato d’uso gratuito, è il cuore del servizio. Essa integra un tasto ON/OFF per ridurre i consumi energetici e una modalità “Sleeping” per limitare l’impatto ambientale.

Nelle aree coperte da tecnologia FTTH EPON, la velocità di download può raggiungere 5 Gbit/s complessivi, suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi, con upload fino a 700 Mbit/s. Nelle zone FTTH GPON si arriva a 2,5Gbit/s in download e 1 Gbit/s in upload, mentre nelle aree bianche il servizio tocca 1 Gbit/s in download. L’offerta include chiamate illimitate in Italia e verso oltre 60 destinazioni internazionali, senza vincoli, costi nascosti o aumenti nel tempo, una filosofia ormai tipica del marchio francese.

Fibra + Mobile: il vantaggio per chi è già cliente Iliad

Gli utenti che possiedono un’offerta mobile TOP 250 PLUS (9,99€/mese) o TOP 300 PLUS (11,99€/mese) possono attivare la fibra Iliad a 21,99€ al mese anziché 25,99€, semplicemente associando i due servizi nella propria Area Personale. Chi invece ha un piano inferiore può passare gratuitamente a una delle due tariffe e ottenere lo stesso sconto. Per i nuovi clienti, la combinazione Fibra + Mobile è altrettanto conveniente. In quanto le due offerte insieme mantengono il prezzo ridotto “per sempre”, senza vincoli di durata.

La proposta Iliad si completa con accessori opzionali come l’Iliad Wi-Fi Extender (1,99€/mese) per ampliare il segnale anche nelle abitazioni più grandi e la protezione digitale McAfee Multi Access (2,99€/mese) per navigare in sicurezza. Insomma, grazie al Wi-Fi 7, alla trasparenza dei costi e a una rete sempre più estesa, Iliad punta a confermarsi come uno dei protagonisti del mercato della fibra italiana, offrendo una connessione stabile, veloce e davvero accessibile a tutti.