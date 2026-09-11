Iliad, addio Top 30 Mondo: ecco le offerte rimaste

Con la chiusura di Top 30 Mondo, il portafoglio mobile di Iliad perde la sua offerta pensata per chi viaggia fuori dai confini dell’Unione Europea. Il taglio è scattato alle ore 15:00 di oggi, 10 settembre 2026, esattamente come era stato annunciato. Tutto il resto della gamma, invece, resta identico a prima, con listini che partono da 1,99 euro al mese e nessuna modifica sui contenuti.

Top 30 Mondo era arrivata il 7 luglio 2026 a 12,99 euro al mese, prendendo il posto di Iliad Giga Prime, che costava la stessa cifra. La formula prevedeva minuti, SMS e Giga per l’Italia, ai quali si aggiungevano 30 Giga di traffico dati mensile utilizzabili in oltre 110 destinazioni, comprese alcune extra Unione Europea. Da oggi non è più sottoscrivibile e, di conseguenza, nel listino dell’operatore non figura più nessuna proposta mobile al prezzo di 12,99 euro al mese.

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Cosa resta nel listino mobile di Iliad

Le offerte ancora attivabili dai clienti consumer sono sei. Iliad Domotica a 1,99 euro al mese è dedicata ai dispositivi IoT e include 50 minuti verso fissi e mobili nazionali, 100 SMS verso numeri italiani e 200 Mega di traffico fino in 4G e 4G+. Iliad Voce a 4,99 euro al mese porta minuti illimitati, SMS illimitati e 40 Mega di internet sempre fino in 4G e 4G+.

Si sale poi con Iliad Giga 150 a 7,99 euro al mese, che offre minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e verso alcuni Paesi esteri, SMS illimitati e 150 Giga in 4G e 4G+. Iliad Top 230 a 9,99 euro al mese aggiunge 230 Giga validi anche in 5G, mentre Giga 250 a 11,99 euro al mese arriva a 250 Giga, sempre con copertura 5G. Chiude la lista Iliad Dati 350 a 14,99 euro al mese, solo dati, con 350 Giga in 5G e nessun bundle di minuti o SMS: in quel caso valgono le tariffe del piano base, ovvero 28 centesimi al minuto e 28 centesimi per ogni messaggio.

Attenzione a una scadenza. Top 230 resta disponibile fino alle ore 15:00 del 29 ottobre 2026, salvo cambiamenti. Tutte le altre proposte, invece, non hanno una data di chiusura fissata e restano valide fino a nuova comunicazione.

Attivazione, costi iniziali e cambio offerta

I nuovi clienti possono sottoscrivere le offerte online sul sito dell’operatore, tramite le SIMBOX degli Iliad Store, nei Corner presenti in vari punti vendita e nei negozi multimarca che aderiscono a Iliad Space. Ci sono poi i canali Iliad Point, attivi in alcune tabaccherie, edicole e bar convenzionati, e Iliad Express, presente in ipermercati, supermercati, negozi di elettronica, bookstore e, da novembre 2025, anche nelle principali edicole italiane.

Il costo di attivazione è sempre di 9,99 euro e comprende la SIM in formato trio. A questa cifra va sommato il primo mese anticipato, quindi la spesa iniziale è di 11,98 euro con Domotica, 14,98 euro con Voce, 17,98 euro con Giga 150, 19,98 euro con Top 230, 21,98 euro con Giga 250 e 24,98 euro con Dati 350. La SIM si può attivare sia con un numero nuovo sia in portabilità, e chi parte con una numerazione nuova può chiedere il trasferimento in seguito dall’area clienti. Da aprile 2024, tra l’altro, il numero si può anche personalizzare, online oppure tramite SIMBOX.

Per chi è già cliente il cambio offerta è gratuito. Top 230 e Giga 250 sono raggiungibili da chi ha un piano con meno Giga e prezzo uguale o inferiore, mentre Dati 350 è aperta a chiunque, da qualsiasi offerta. Giga 150 richiede di provenire da un piano con meno Giga e costo inferiore ai 7,99 euro mensili. Dal 17 giugno 2025 esiste anche Giga 180 a 8,99 euro al mese, riservata a chi paga meno o quanto quella cifra e ha un bundle dati sotto i 180 Giga. La richiesta si fa dall’Area Personale, dalle SIMBOX e, dal 30 gennaio 2025, pure dall’app ufficiale disponibile su Android, iOS e App Gallery di Huawei. Il passaggio scatta al rinnovo successivo.

Disponibile dal 15 giugno 2023 anche la eSIM, con attivazione a 9,99 euro per i nuovi clienti e un costo una tantum della stessa cifra per chi vuole passare dalla scheda fisica a quella digitale. Sul fronte velocità, in 4G e 4G+ si dichiarano fino a 1 Gbps in download e 100 Mbps in upload, mentre in 5G, attivo in oltre 7000 comuni, si arriva a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload.