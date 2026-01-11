Il restyling della BMW station wagon prende forma su strada, tra dettagli e tecnologia evoluta

Le immagini catturate durante i test su strada raccontano una BMW Serie 5 Touring che cambia anche se sempre fedele alle caratteristiche del marchio. Il camuffamento non riesce a nascondere del tutto un lavoro concentrato soprattutto sulle proporzioni e sul frontale, dove il brand sembra aver scelto di affinare quanto già esiste piuttosto che inseguire rotture radicali. La doppia calandra resta protagonista. I gruppi ottici si assottigliano, disegnando uno sguardo più tecnico, quasi concentrato, mentre il paraurti anteriore guadagna superfici più pulite e razionali.

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Anche osservando la Touring di profilo, emerge la volontà di voler preservare l’identità della station wagon premium per eccellenza, senza sacrificare eleganza e funzionalità. Al lato posteriore, gli interventi sono altrettanto misurati, con luci ridisegnate e un paraurti che sembra voler alleggerire visivamente la massa, senza snaturare l’impostazione solida che da sempre caratterizza la Serie 5.

BMW, tecnologia e motori al centro della nuova Touring

Se all’esterno la BMW Serie 5 Touring restyling lavora di sottrazione, l’abitacolo promette una trasformazione più profonda. L’introduzione del Panoramic iDrive segna un cambio nell’interfaccia uomo-macchina, con l’eliminazione della strumentazione tradizionale a favore di una proiezione continua delle informazioni alla base del parabrezza. Una soluzione che punta a ridurre le distrazioni e a rendere la guida più intuitiva, affiancata da un display centrale che resta il centro dell’ intrattenimento.

Sul fronte delle motorizzazioni, BMW sembra intenzionata a non forzare la mano. La gamma continuerà a spaziare tra propulsori termici, versioni ibride e varianti completamente elettriche, lasciando al cliente la libertà di scegliere. Non sono esclusi affinamenti mirati, soprattutto per migliorare efficienza e autonomia delle versioni a zero emissioni, in linea con un mercato sempre più esigente.

Insomma si guarda già alla fine del 2026 o ai primi mesi del 2027, periodo entro cui la nuova Serie 5 Touring restyling dovrebbe finalmente togliere ogni camuffamento. Fino ad allora, queste apparizioni su strada raccontano una BMW che preferisce evolversi ma senza mai tradire se stessa.