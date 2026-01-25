Il nuovo motore che spinge l’ipersonico verso distanze mai raggiunte

Nel mondo dell’aerospazio la ricerca sulla propulsione ipersonica ha raggiunto un nuovo punto di svolta. Lockheed Martin e GE Aerospace hanno da poco portato avanti test su una soluzione che mira a superare i limiti dei sistemi tradizionali, introducendo un motore basato sul principio della detonazione rotante. A differenza della combustione continua utilizzata nei propulsori convenzionali, tale approccio sfrutta onde di detonazione che viaggiano a velocità supersonica all’interno della camera di combustione. Il risultato è una pressione più elevata, una spinta più efficace e una riduzione notevole delle dimensioni complessive del propulsore.

Secondo le prime valutazioni tecniche, l’efficienza potrebbe crescere di circa il 25% rispetto ai motori attuali. Apre così la strada a piattaforme ipersoniche più compatte e meno energivore. L’utilizzo di carburante liquido consente poi un controllo più preciso dei flussi e una maggiore flessibilità operativa. Questa combinazione di fattori rende il nuovo motore un candidato ideale per applicazioni militari e spaziali. Progetti in cui la capacità di mantenere velocità superiori a Mach5 senza compromettere stabilità e sicurezza rappresenta una sfida storica.

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Motore e flussi d’aria, la nuova strategia per spingere più lontano l’ipersonico

Accanto alla nuova architettura di propulsione, un ruolo centrale è svolto dalla presa d’aria sviluppata da Lockheed Martin. Quest’ultima è stata progettata per gestire flussi estremamente instabili tipici del volo ipersonico. A velocità così elevate, l’aria non entra semplicemente nel sistema, ma subisce compressioni violente e genera onde d’urto che possono compromettere il funzionamento del motore. La soluzione adottata mira a stabilizzare questi flussi, adattandosi ai diversi regimi di volo. Uno dei principali vantaggi riguarda la fase iniziale della missione. I missili ipersonici tradizionali necessitano di grandi booster a razzo per raggiungere la velocità operativa, con conseguenti aumenti di peso, costi e complessità logistica.

Il nuovo sistema punta invece a rendere la transizione più graduale, riducendo la dipendenza da propulsori ausiliari e migliorando l’autonomia complessiva del veicolo. Ciò si traduce in una maggiore gittata e in una maggiore flessibilità strategica. Meno componenti, strutture più leggere e una progettazione semplificata potrebbero favorire una produzione più sostenibile nel lungo periodo. Anche se la tecnologia è ancora in fase di test, gli sviluppatori guardano già alle applicazioni future.