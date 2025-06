USA: riattivato il missile ipersonico ARRW

A quanto pare in America sul fronte militare, qualcosa si sta muovendo, dalle ultime novità che arrivano dal continente oltre oceano filtra un dettaglio decisamente interessante, sembra infatti che l’Air Force abbia deciso di mettere preventivamente nelle proprie richieste a bilancio per il 2026 lo sviluppo di un missile ipersonico il cui progetto era stato accantonato qualche anno fa, parliamo del missile ARRW.

Oltre la velocità del suono

Nello specifico si tratterebbe di un progetto che punta a ottenere un missile ipersonico che sfrutta una tecnologia molto particolare, i suoi motori infatti dovrebbero spingerlo ad altitudini paragonabili a quelli spaziali per poi farlo planare ad altissime velocità verso il bersaglio, parliamo infatti di velocità che oscilla attorno a Mach 5, 5000 km/h per intenderci, dinamica di volo che consentirebbe a missile in questione di eludere praticamente qualsiasi forma di difesa antiaerea e antimissilistica.

Il progetto in questione in passato però era stato accantonato a causa dei risultati altalenanti ottenuti durante i primi test di volo, acquisire i dati a quelli velocità infatti era risultato abbastanza difficile e alcuni di questi test avevano riscontrato successo mentre altri erano stati dei completi fallimenti, ciò aveva portato la difesa americana ad accantonare il progetto.

L’Air Force ha deciso però di riprendere in mano i propri progetti e di mettere questo missile all’interno delle richieste di bilancio nel 2026, segnale che forse qualcosa sta per tornare a muoversi e che la America abbia intenzione di portare avanti così sviluppo di armi per ottenere una supremazia dei cieli rispetto alle altre superpotenze, probabilmente il tutto può essere spinto anche dalle recenti tensioni belliche che si stanno sviluppando in medio oriente e che sicuramente stanno creando poca preoccupazione a livello mondiale, soprattutto considerando la potenza bellica dell’Iran che ha messo in campo di già dei missili ipersonici ai danni degli avversari.