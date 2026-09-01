Hyundai i20 MY27, più tecnologia e cambio automatico anche su Dark Line

La Hyundai i20 MY27 aggiorna la compatta di segmento B con nuove soluzioni dedicate soprattutto a sicurezza e connettività, senza modificare la struttura principale dell’offerta. Il Model Year 2027 mantiene infatti il motore 1.0 T-GDI da 90 CV, disponibile con cambio manuale a 6 rapporti oppure con automatico 7DCT, mentre la versione a GPL resta abbinata esclusivamente al manuale.

La novità tecnologica principale riguarda il nuovo Next Generation eCall, ora dotato di connettività 5G. Il sistema è pensato per rendere più precisa e affidabile la comunicazione con i servizi di soccorso in caso di incidente o situazione critica. Sul mercato italiano, la gamma continua a proporre tre allestimenti: Dark Line, Connectline e Prime. Il listino parte da 19.900 euro, mentre il cambio automatico viene ora introdotto anche sulla Dark Line.

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Hyundai i20 MY27: eCall 5G e dotazione di sicurezza

Il nuovo sistema Next Generation eCall rappresenta il principale aggiornamento introdotto con il Model Year 2027. In caso di emergenza, la nuova architettura di connettività consente una trasmissione dei dati più efficace, con l’obiettivo di supportare una comunicazione più accurata con i servizi di soccorso.

L’intervento si inserisce nella strategia Hyundai dedicata alla sicurezza della guida quotidiana, affiancando i sistemi già presenti sulla i20. L’allestimento Connectline, in particolare, offre una dotazione che comprende diversi dispositivi Hyundai SmartSense. Sono presenti il sistema di assistenza anticollisione frontale con riconoscimento di veicoli, pedoni e ciclisti, il mantenimento attivo della corsia, il riconoscimento dei limiti di velocità e il rilevamento della stanchezza del conducente.

La Connectline integra inoltre cerchi in lega da 16 pollici, quadro strumenti digitale da 10,25 pollici e sistema di navigazione con display touchscreen da 10,25 pollici. Non mancano la compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto, i servizi Bluelink, i sensori di parcheggio posteriori e la retrocamera.

Motore 1.0 T-GDI e tre allestimenti

La gamma meccanica della Hyundai i20 resta basata sul benzina 1.0 T-GDI da 90 CV. Il propulsore può essere scelto con cambio manuale a 6 rapporti oppure con trasmissione automatica a doppia frizione 7DCT. La variante alimentata a GPL è invece disponibile soltanto con il cambio manuale.

Il Model Year 2027 amplia però la scelta per chi punta sulla Dark Line: per la prima volta questo allestimento può essere configurato anche con il 7DCT. La versione mantiene i contenuti tecnologici e di sicurezza della Connectline, aggiungendo una caratterizzazione estetica specifica. La Dark Line propone cerchi in lega da 16 pollici in nero lucido, tetto a contrasto nero, calotte degli specchietti e montanti neri. Lo stesso tema cromatico viene ripreso nell’abitacolo, con cielo e montanti interni di colore nero.

Al vertice si trova la Prime, che aggiunge un livello superiore di equipaggiamento. Sono previsti cerchi da 17 pollici, fari Full LED, gruppi ottici posteriori a LED, vetri posteriori oscurati e specchietti ripiegabili elettricamente. All’interno arrivano rivestimenti premium, illuminazione ambiente, climatizzatore automatico, sensore pioggia, specchietto retrovisore elettrocromico e ricarica wireless per smartphone.

Prezzi Hyundai i20 MY27

Il listino della nuova gamma parte da 19.900 euro per la Dark Line con motore 1.0 T-GDI da 90 CV e cambio manuale a 6 rapporti. La stessa configurazione con cambio automatico 7DCT sale a 21.400 euro. La Connectline parte invece da 22.250 euro con cambio manuale e arriva a 23.750 euro con il 7DCT. Per la Prime il prezzo d’ingresso è di 23.750 euro con cambio manuale, mentre la variante con trasmissione automatica raggiunge 25.250 euro.

La nuova i20 arriva in una fase positiva per il modello: nel primo semestre del 2026 le immatricolazioni sono cresciute del 16%, con quasi 1.000 vetture in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.