Hyundai è Official Automotive Partner della UEFA Champions League

Hyundai Motor Company diventa Official Automotive Partner della UEFA Champions League con un accordo pluriennale che parte dalla stagione 2026/27 e prosegue fino al termine della 2030/31. La partnership si inserisce in quasi 30 anni di sostegno del brand al calcio internazionale, e segna l’ingresso di Hyundai nella competizione per club più seguita al mondo, che coinvolge 36 club e raggiunge circa una persona su tre a livello globale.

Secondo José Muñoz, Presidente e CEO di Hyundai Motor Company, la Champions League rappresenta la piattaforma ideale per mostrare i modelli del brand ai tifosi più appassionati d’Europa, subito dopo l’impegno di Hyundai ai Mondiali di questa estate.

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IONIQ 3 protagonista della partnership

IONIQ 3, compatta hatchback 100% elettrica progettata e prodotta in Europa, è il primo modello Hyundai a rappresentare il brand nell’ambito dell’accordo. Svelata alla Milano Design Week e diventata il primo veicolo elettrico entrato in produzione nello stabilimento di İzmit (Turchia) lo scorso agosto, IONIQ 3 è il primo dei cinque nuovi modelli principali che Hyundai lancerà in Europa nella stagione 2026/27.

Con tipologia Aero Hatch, IONIQ 3 raggiunge un coefficiente di resistenza aerodinamica Cx di 0,263 e un’autonomia media fino a 497 km WLTP. Il bagagliaio offre 441 litri di capacità, mentre l’abitacolo integra un display da 14,6 pollici e il nuovo sistema di infotainment PLEOS Connect, elementi che il brand descrive come leader nel segmento delle compatte, considerato il più competitivo in Europa.

Una strategia costruita sulla presenza europea

Secondo Xavier Martinet, Presidente e CEO di Hyundai Motor Europe, il brand entra nella partnership con la propria gamma più forte di sempre. La strategia commerciale di Hyundai in Europa si appoggia su un’infrastruttura consolidata: il Technical Centre e l’European Design Centre di Rüsselsheim, in Germania, sviluppano e disegnano i veicoli del brand, mentre la produzione avviene negli stabilimenti di Repubblica Ceca e Turchia. La rete commerciale conta oltre 2.000 punti vendita in 42 mercati europei.

La partnership avviene attraverso UC3, la joint venture di UEFA con European Football Clubs. Secondo Guy-Laurent Epstein, Co-Managing Director di UC3, l’accordo punta a trasformare l’ambizione condivisa tra le due realtà in esperienze concrete per i tifosi nei prossimi anni.

I riconoscimenti recenti del brand nell’elettrico

La partnership arriva sulla scia di importanti riconoscimenti per Hyundai nel settore dell’elettrico: Hyundai INSTER è stata nominata World Electric Vehicle 2025, mentre IONIQ 9 ha ricevuto il titolo di Premium Car of the Year 2026 in Germania, risultati che consolidano il posizionamento del brand nel segmento della mobilità elettrificata europea proprio nel momento in cui avvia questa nuova collaborazione sportiva.