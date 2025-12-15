Hydronic Balancing tado° rivoluziona la gestione del riscaldamento domestico

Tado° ha annunciato la disponibilità immediata della nuova funzione Hydronic Balancing. Si tratta di un sistema che sostituisce il complesso e costoso bilanciamento idraulico tradizionale con una soluzione completamente digitale e automatizzata. L’azienda sottolinea come tale pratica sia fondamentale per migliorare l’efficienza degli impianti. Essa infatti garantisce una distribuzione uniforme dell’acqua calda tra le stanze riducendo gli sprechi energetici.

Il metodo classico, però, richiede lo svuotamento dell’impianto e la sostituzione delle valvole dei radiatori. Una procedura che comporta tempi lunghi e costi elevati. La proposta di tado° supera questi ostacoli sfruttando i Termostati Intelligenti per Radiatori tado° X. Quest’ ultimi sono capaci di gestire il flusso dell’acqua in modo intelligente, senza interventi tecnici e senza modificare l’hardware esistente.

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In pochi minuti gli utenti possono installare i dispositivi e ottenere un sistema che si regola da solo, ottimizza il funzionamento della caldaia o della pompa di calore e assicura stanze calde in modo uniforme.

Disponibilità di Hydronic Balancing tado° e vantaggi per gli utenti

La nuova funzione è da oggi disponibile per tutti i dispositivi tado° X e rientra nell’abbonamento AI Assist, proposto al costo mensile di 3,99€. Una novità importante riguarda poi la partnership con Panasonic.Infatti, chi utilizza una pompa di calore AQUAREA abbinata all’ottimizzatore tado° X potrà accedere gratuitamente al bilanciamento idraulico automatico.

Secondo l’azienda, l’utilizzo dei termostati intelligenti come alternativa alla sostituzione delle valvole è ormai una soluzione diffusa e validata da diversi centri di prova. Tado° è attualmente impegnata nel processo di certificazione ufficiale, previsto per l’inizio del 2026.

L’arrivo di Hydronic Balancing conferma così la strategia dell’azienda, che negli anni ha ampliato il proprio ecosistema con servizi dedicati alla gestione del clima domestico, alle pompe di calore, alla ricarica intelligente dei veicoli elettrici e alle tariffe dinamiche dell’energia. Il risultato è una piattaforma in continua evoluzione, pensata per ridurre consumi e costi senza rinunciare al comfort, rendendo la transizione energetica più accessibile a un numero sempre maggiore di famiglie.