Condizionatore acceso tutto il giorno: 6 soluzioni smart per risparmiare energia

L’uso intensivo del climatizzatore è tra le principali cause dell’aumento dei consumi elettrici estivi. Restare freschi in casa senza spendere una fortuna è possibile grazie a tecnologie di gestione energetica sempre più evolute. Molte persone infatti hanno visto la loro bolletta lievitare vertiginosamente dopo aver utilizzato il condizionatore praticamente tutti i giorni. Onde evitare queste problematiche quindi ci sono dei consigli da seguire, per la precisione ben 6 che potrebbero far comodo a tutti.

Termostati intelligenti

I termostati smart sono compatibili con i principali modelli di condizionatori e permettono di regolare la temperatura in base alla presenza in casa. Possono essere programmati da remoto e integrati in routine automatiche, in modo che, una volta installati, non siano più di intralcio.

Sensori di presenza

Alcuni sensori di movimento gestiscono accensione e spegnimento dell’impianto solo quando c’è qualcuno nella stanza. Si tratta di soluzioni discrete che riducono sprechi e abbassano i costi in bolletta. È in questo modo che le persone si siano trovate molto bene durante il periodo estivo.

Tende smart e vetri schermati

La luce diretta del sole contribuisce a far salire la temperatura interna. Tende automatiche che si chiudono nelle ore più calde e pellicole oscuranti per vetri riducono il carico termico sugli ambienti, alleggerendo il lavoro del condizionatore. Così facendo si potrebbe ottenere un cospicuo risparmio sulla bolletta.

Prese intelligenti

Collegare il condizionatore a una smart plug permette di monitorare i consumi e di impostare limiti di funzionamento. Alcuni modelli inviano una notifica se si supera una soglia prestabilita.

Monitoraggio dei consumi

Attraverso app e contatori intelligenti, è possibile tenere sotto controllo l’assorbimento giornaliero dell’impianto, individuare fasce orarie più convenienti e regolare di conseguenza il funzionamento.

Ventilazione notturna

Nelle ore più fresche, una ventola smart a soffitto o un sistema di ventilazione controllata possono sostituire il condizionatore, garantendo un buon comfort e riducendo sensibilmente il consumo elettrico.