Planetary Health Check 2026: la Terra ha superato 7 limiti su 9

Sette dei nove limiti planetari sono stati ufficialmente superati, e il quadro che emerge nel 2026 è peggiore di quello registrato appena dodici mesi prima. La conferma arriva dal Potsdam Institute for Climate Impact Research, il centro tedesco che ogni anno mette nero su bianco una sorta di cartella clinica della Terra. La diagnosi non lascia molto spazio all’ottimismo: le condizioni di emergenza già note vengono aggravate da due fattori in particolare, l’innalzamento delle temperature degli oceani e il caldo estremo.

Il concetto di fondo è meno astratto di quanto sembri. I ricercatori parlano di processi interconnessi che devono restare dentro certi margini perché il pianeta continui a funzionare in modo stabile, più o meno come lo conosciamo. Superare quei margini non significa che tutto crolli dall’oggi al domani, ma che il sistema comincia a muoversi su binari diversi, e spesso senza possibilità di tornare indietro. È proprio questo il punto che l’analisi sottolinea con più forza, ovvero l’aumento del rischio di potenziale irreversibilità.

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Come nasce il Planetary Health Check

Studiare il clima significa incrociare molti indicatori diversi, e nessuno di questi da solo basta a raccontare la situazione. Serve un approccio multidisciplinare, capace di tenere conto di come i fenomeni si influenzano a vicenda. Da qui l’idea del Planetary Health Check, il rapporto annuale con cui il Potsdam Institute prova a mettere ordine in una massa enorme di dati e a restituire una lettura complessiva anziché una serie di fotografie separate.

I nove processi monitorati sono l’inquinamento atmosferico da aerosol, la riduzione dello strato di ozono, l’acidificazione degli oceani, il cambiamento climatico, la perdita di biodiversità, il degrado forestale e nell’uso del suolo, lo sfruttamento delle risorse idriche, la modifica dei cicli biogeochimici e l’inquinamento da nuove sostanze chimiche. Sette di questi risultano oltre la soglia di sicurezza, con valori che nell’ultimo anno si sono spostati ulteriormente nella direzione sbagliata.

Oceani più caldi e caldo estremo, il peso dei due fattori

Il ruolo degli oceani in questa partita è centrale e viene spesso sottovalutato, perché è un processo che avviene lontano dagli occhi. Le masse d’acqua hanno assorbito per decenni una quota enorme del calore in eccesso, funzionando da ammortizzatore. Quando quella capacità si riduce e la temperatura dell’acqua sale, gli effetti si fanno sentire a catena su tutto il resto del sistema, dall’acidificazione alla vita marina.

Il caldo estremo, invece, è la parte più visibile e quella con cui ci si confronta ormai ogni estate. Nel rapporto compare come uno degli elementi che stanno peggiorando il bilancio complessivo, andando a sommarsi a pressioni già in atto su foreste, suoli e risorse idriche. Il risultato è un effetto cumulativo: ogni limite superato rende più fragile anche quello accanto, e il margine di manovra si restringe.

Un peggioramento che si misura anno su anno

Il valore del lavoro del PIK sta anche nella continuità. Ripetere la stessa analisi con gli stessi criteri permette di vedere la direzione del movimento, non solo la posizione attuale. E la direzione, nel confronto tra le rilevazioni del 2026 e quelle dell’anno precedente, è di ulteriore arretramento su tutti i fronti già critici.

Il linguaggio usato dai ricercatori è insolitamente diretto per un documento scientifico. Non si parla di scenari futuri lontani, ma di una soglia che il pianeta sta attraversando adesso, con il concreto rischio che alcuni processi diventino difficili o impossibili da invertire. Restano due soli limiti dentro i confini di sicurezza, e il cambiamento climatico figura tra quelli ampiamente superati.

Fonte: TecnoAndroid