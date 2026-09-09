Nintendo Switch 2, l’edizione speciale per i 40 anni di Zelda

Chi aspettava un motivo in più per passare alla nuova console di casa Nintendo lo ha appena trovato, perché durante il Nintendo Direct dedicato ai quarant’anni di The Legend of Zelda è stata presentata Nintendo Switch 2 edizione speciale 40º anniversario di The Legend of Zelda, una versione a tema della macchina pensata per i fan di Link e della principessa di Hyrule. Nome lunghissimo, va detto, quasi ridondante, ma il concetto è chiaro: la console arriva vestita a festa per celebrare la ricorrenza della serie.

La data da segnare è il 29 ottobre 2026, quindi pochi giorni prima dell’arrivo del remake di Ocarina of Time. Un incastro tutt’altro che casuale, considerando che chi ha resistito al salto generazionale fino a ora avrà davanti la tentazione di farlo proprio con la variante celebrativa in mano.

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Console, controller e custodia con il segno della Triforza

L’edizione speciale non viaggia da sola. Insieme alla console arrivano infatti il Pro Controller edizione speciale 40º anniversario di The Legend of Zelda e la custodia in edizione speciale, quest’ultima accompagnata dalla pellicola protettiva per Nintendo Switch 2. Il filo conduttore è uno solo, un design ispirato alla Triforza, il simbolo più riconoscibile di tutta la saga.

Per chi non ha familiarità con la mitologia della serie, vale la pena ricordare cosa rappresenti quel simbolo. La Triforza è una reliquia potentissima che compare in tutti i capitoli del franchise e che racchiude l’essenza delle dee Din, Nayru e Farore, lasciata su Hyrule dopo la creazione del mondo. I tre triangoli che la compongono corrispondono a potere, coraggio e saggezza, un dettaglio che ogni appassionato conosce a memoria e che qui diventa motivo estetico per la scocca della console e per gli accessori abbinati.

Si tratta di una scelta piuttosto elegante, tutto sommato, perché evita il rischio di trasformare l’hardware in un poster promozionale. Niente illustrazioni invadenti, niente personaggi stampati sopra: il richiamo resta simbolico e riconoscibile a colpo d’occhio.

Nessun gioco incluso nel pacchetto

C’è però un aspetto che farà storcere il naso a parecchie persone. Non ci sarà alcun titolo della saga in bundle con la console, quindi chi immaginava di portarsi a casa la macchina insieme al remake di Ocarina of Time dovrà mettere mano al portafoglio due volte. Nessun codice download, nessuna cartuccia inclusa, soltanto la console a tema con il suo controller e la custodia venduti come prodotti dedicati.

Una decisione che stona un po’ con l’abitudine consolidata dei pacchetti celebrativi, di solito accompagnati almeno da una copia del gioco collegato all’iniziativa. Nel frattempo il prezzo del remake di Ocarina of Time è già comparso sui siti ufficiali dell’azienda, segno che la macchina promozionale attorno al gioco è ormai in moto.

Il posizionamento temporale dell’operazione dice comunque molto sulle intenzioni. Lanciare la edizione speciale a fine ottobre significa presidiare la stagione più importante dell’anno per il mercato videoludico, con il remake pronto a uscire subito dopo e il quarantesimo anniversario della serie a fare da cornice a tutto il resto. Un allineamento studiato nei dettagli, dove ogni pezzo del puzzle serve a spingere l’altro.