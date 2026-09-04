Huawei nova 16s e 16s Pro: 200 MP e batteria da 7.000 mAh

Con nova 16s e nova 16s Pro Huawei allarga la sua famiglia di medio gamma puntando su due elementi che oggi fanno la differenza sul mercato, cioè fotocamere di livello alto e autonomia generosa. Entrambi i modelli montano infatti una batteria da 7.000 mAh con ricarica a 100 W, girano su EMUI 16 e condividono buona parte dell’impostazione software, ma le differenze ci sono e si concentrano soprattutto su processore, comparto fotografico e luminosità dello schermo. Il Pro, come prevedibile, è quello che alza l’asticella. Partendo proprio dal modello più ricco, Huawei nova 16s Pro adotta una fotocamera principale RYYB da 200 MP con sensore da 1/1,28 pollici, apertura f/1.8 e doppia stabilizzazione OIS e AIS. Accanto alla principale trovano posto un ultragrandangolare RYYB da 50 MP e un teleobiettivo periscopico, anch’esso RYYB e sempre da 50 MP. Davanti c’è una fotocamera True to Colour da 50 MP, mentre il display arriva a una luminosità dichiarata di 6.000 nit, numero che dice parecchio sull’uso all’aperto in pieno sole. Sotto la scocca lavora il Kirin 9010S.

Intelligenza artificiale e scatti, il pacchetto software dei nova 16s

Sul fronte software Huawei ha inserito l’assistente Celia e una serie di funzioni fotografiche basate sull’intelligenza artificiale. Si parla di AI Composition per l’inquadratura, AI Move per i soggetti in movimento e AI De glare, pensata per gestire i riflessi. Sono le stesse funzioni presenti su entrambi i modelli, quindi chi sceglie la versione base non rinuncia a nulla da questo punto di vista.

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Il nova 16s standard, invece, cambia impostazione dietro. La fotocamera posteriore principale è una True to Colour da 50 MP, affiancata da un teleobiettivo periscopico RYYB da 50 MP e da una fotocamera Ultra Portrait, anche questa da 50 MP. Tre sensori dello stesso taglio, insomma, con un’attenzione particolare ai ritratti. Anche qui la batteria è da 7.000 mAh con ricarica a 100 W, mentre la luminosità massima dichiarata del display scende a 5.500 nit, valore comunque tutt’altro che modesto. Il processore in questo caso è il Kirin 8020, sempre in coppia con EMUI 16, Celia e il pacchetto di funzioni fotografiche basate sull’IA già visto sul fratello maggiore.

Colori e prezzi dei nuovi Huawei nova 16s e nova 16s Pro

Sul piano estetico le scelte non mancano. Il nova 16s arriva nelle colorazioni Sky White, Breathing Crystal, Isle Blue e Starry Black, mentre il nova 16s Pro si limita a tre varianti, ovvero Breathing Crystal, Isle Blue e Starry Black. Nomi altisonanti a parte, la gamma cromatica copre sia i toni chiari sia quelli più classici.

Veniamo ai prezzi, che poi è il punto su cui si giocherà davvero la partita. Huawei nova 16s Pro parte da 749 euro nella configurazione da 12 GB di memoria RAM e 256 GB di spazio di archiviazione, mentre la versione da 12 GB e 512 GB sale a 849 euro. Il nova 16s si posiziona più in basso, con 599 euro per il taglio da 12 GB e 256 GB e 699 euro per quello da 12 GB e 512 GB. Centocinquanta euro di differenza tra i due modelli a parità di memoria, quindi, che vanno pesati soprattutto in base a quanto conta la fotocamera principale da 200 MP.

Un’ultima precisazione arriva direttamente dall’azienda, che ricorda come disponibilità e configurazioni possano cambiare a seconda del mercato di riferimento. Tradotto, non è detto che ogni Paese riceva tutte le varianti di memoria o tutte le colorazioni annunciate.