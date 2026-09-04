Dreame conquista due IFA Innovation Award

Dreame porta a casa due IFA Innovation Award durante IFA 2026, con due dei suoi robot aspirapolvere e lavapavimenti di fascia alta. L’Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete è stato premiato nella categoria Smart Home, mentre l’X60 Pro Ultra Complete ha ottenuto il riconoscimento nella categoria Home Appliances.

Presentato proprio in occasione di IFA 2026, Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete rappresenta il nuovo modello di punta di Dreame nella gamma di robot dotati di rullo lavante. La caratteristica più particolare è l’impiego del vapore a 180 °C, generato internamente in pochi secondi e distribuito sulla superficie attraverso quattro ugelli. Il sistema combina il lavaggio con acqua calda con una pressione di 18 N e una velocità del rullo di 300 RPM. Questa configurazione permette al robot di raggiungere, nei test effettuati da SGS, un’eliminazione dei batteri fino al 99,999%. Il rullo lavante, inoltre, può estendersi lateralmente fino a 8 cm, il doppio rispetto alla generazione precedente.

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X60 Pro Ultra Complete arriva negli angoli più difficili

L’altro riconoscimento è andato a X60 Pro Ultra Complete, disponibile sul mercato dallo scorso maggio. Il robot introduce un sistema con braccio robotico a doppio snodo, sviluppato da Dreame per aumentare la copertura durante la pulizia.

I due livelli del braccio consentono al mocio circolare di raggiungere un’estensione di 18 cm, mentre la spazzola laterale arriva fino a 12 cm. In questo modo il robot può avvicinarsi maggiormente a battiscopa, angoli, gambe delle sedie e spazi sotto i mobili, riducendo le aree che normalmente rimangono fuori dalla traiettoria di pulizia.

Gli altri prodotti Dreame selezionati a IFA 2026

Oltre ai due vincitori, tra i prodotti Dreame selezionati figurano anche AirStyle Pro 2, lo styler per capelli, A4 AWD Pro 5000 Robotic Lawnmower, il robot tagliaerba, H50 Self Clean Humidifier e Pano10 Station Window Cleaning Robot, il robot lavavetri con relativa stazione.

Per Dreame si tratta inoltre della presenza più importante mai realizzata a IFA, con due padiglioni dedicati, 7.1a e 7.1b, dove sono esposti anche i prodotti premiati.