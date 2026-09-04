SBS, a IFA 2026 energia, AI e nuovi ecosistemi smart

SBS torna a IFA 2026 con un’offerta sempre più ampia, costruita attorno a energia, smart home, pet-tech, audio e accessori per l’elettronica di consumo. L’appuntamento di Berlino rappresenta anche l’occasione per presentare nuove tecnologie e rafforzare alcuni dei brand del Gruppo.

Tra le novità principali ci sono i nuovi wall charger della linea Pulse, che introducono funzioni intelligenti nella gestione dell’energia. I caricabatterie possono riconoscere automaticamente i dispositivi Apple collegati e visualizzare sullo Smart Color Display il modello di iPhone e le informazioni relative alla ricarica. Sono inoltre disponibili la Night Mode, che riduce la potenza durante la notte, e la Boost Mode, pensata per aumentare la potenza disponibile e ridurre i tempi di ricarica.

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La gamma integra Power Delivery, Adjustable Voltage Supply e tecnologia GaN, combinando gestione automatica della potenza, efficienza e dimensioni compatte.

A questa proposta si affianca Power Zero, una nuova famiglia progettata per limitare i consumi quando il caricabatterie rimane collegato alla presa senza dispositivi connessi. Il sistema passa in standby e interrompe inoltre la ricarica quando viene raggiunto il livello preimpostato.

Re-Power punta sulla durata

Sul fronte della sostenibilità arriva Re-Power, una linea di dispositivi di alimentazione dotata di batterie sostituibili. Quando la batteria perde efficienza, può essere sostituita senza dover necessariamente cambiare l’intero dispositivo. L’approccio punta così a prolungare il ciclo di vita dei prodotti e a ridurre gli sprechi.

Vivanco HΩME entra nella smart home

SBS amplia inoltre l’offerta nella domotica con Vivanco HΩME, un ecosistema dedicato alla sicurezza domestica che comprende telecamere, sensori e dispositivi per la gestione centralizzata. Le telecamere indoor includono rilevamento umano e sonoro e chiamate bidirezionali, mentre i modelli outdoor aggiungono visione notturna a colori e a infrarossi, sirena integrata e rilevamento del calore corporeo. Sono previste anche versioni con pannello solare.

Il sistema viene completato da sensori per porte e finestre, movimento, fumo, gas, monossido di carbonio, perdite d’acqua, temperatura e umidità. Attraverso la sirena Echo Sense, il gateway wireless Hub Sense e l’app Vivanco Smart, i dispositivi possono essere gestiti e monitorati da remoto.

Arriva anche il pet-tech di Hi-Feedö

IFA 2026 segna il debutto di Hi-Feedö by Vivanco, nuova linea dedicata alla gestione degli animali domestici. Tra i prodotti c’è Aquabuddy, una fontana smart che purifica l’acqua e invia notifiche sul livello disponibile, mentre My Feedo è un distributore automatico di crocchette con messaggi vocali personalizzabili. La variante My Feedo Cam aggiunge una telecamera per controllare l’animale da remoto.

La gamma comprende inoltre Pet Salon, un asciugatore utilizzabile in due modalità, e Fluffy Buzz, un kit per la toelettatura con accessori intercambiabili.

Nuovi accessori per iPhone e MacBook Neo

Con la nuova generazione di dispositivi Apple, SBS e i suoi brand ampliano anche la proposta di accessori. PURO introduce la collezione Matching Color, con cover, power bank, cinturini e borracce coordinati alle nuove colorazioni degli iPhone. Per MacBook Neo arriva invece una gamma di power bank, hub, cavi, zaini, clip-on e borracce. La nuova linea Cryo comprende cover e vetri protettivi progettati con tecnologie dedicate alla dissipazione del calore, mentre case&me propone cover, laccetti e wallet coordinati.