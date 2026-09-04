Netflix, a settembre arrivano Unabomber e Monster: La storia di Lizzie Borden

Il catalogo di Netflix a settembre 2026 si riempie di quarantacinque titoli tra film e serie, e due nomi svettano su tutti: Unabomber, thriller basato su fatti reali con Russell Crowe, e la nuova stagione di Monster firmata da Ryan Murphy, stavolta dedicata a Lizzie Borden. Un mese che punta forte su commedia, mistero e storie di cronaca vera, con parecchia produzione spagnola in mezzo e qualche ritorno atteso da tempo.

Il primo grande titolo cinematografico arriva l’11 settembre e si chiama Grazie Team, commedia creata da Adolfo Valor e Cristóbal Garrido e diretta da Diego Núñez Irigoyen. La premessa fa sorridere già sulla carta: Tío Mochales, azienda che anni fa dominava il mercato del formaggio spagnolo, oggi arranca ma prova a salvare la faccia. L’ultima trovata è un team building rurale nel paese dove tutto era cominciato. Il ritiro si trasforma presto in una trappola quando i dipendenti scoprono che i licenziamenti sono già decisi, e sono parecchi. Nel cast Alexandra Jiménez, Maribel Verdú, Pedro Casablanc e Raúl Tejón.

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Unabomber, la caccia a Ted Kaczynski arriva il 25 settembre

Ted Kaczynski uccideva spedendo pacchi bomba. Scrittore, matematico, filosofo, terrorista e neoluddista, ossia sostenitore di una corrente che si oppone allo sviluppo tecnologico, agiva spinto dalla sua critica radicale alla società contemporanea e alle conseguenze del progresso. Unabomber, diretto da Janus Metz Pedersen, segue l’FBI guidato da un’agente con una squadra tutt’altro che ortodossa nel tentativo di stanarlo. Il film però non si limita alla caccia all’uomo: scava anche nel passato di Kaczynski e nell’origine delle sue idee. Protagonisti Jacob Tremblay, Russell Crowe e Shailene Woodley.

Attorno a questi due titoli si muove una programmazione cinematografica fitta. Oggi 1 settembre arrivano Jared Freid: The Family Plan e il documentario dedicato a Raygun, la breakdancer diventata virale. Il 2 settembre tocca a Turning Point: generazione 11 settembre, mentre il 3 settembre esce il documentario musicale su Fito Páez. L’8 settembre doppio appuntamento con il ritratto di Mr. T e lo speciale comico di Stravos Halkias. Seguono il 9 settembre Perché mi sono risposato, il 10 settembre il film tratto da Chiama il mio agente, il 18 settembre Le migliori, il 29 settembre Mononoke III: La maledizione del serpente e il 30 settembre Il vedovo: Finché morte non ci separi.

Serie, tra Lizzie Borden e il giallo di Pérez-Reverte

Il 17 settembre torna l’antologia di Ryan Murphy sugli assassini realmente esistiti. Monster: La storia di Lizzie Borden, creata da Ian Brennan, racconta la vicenda della donna sospettata di aver ucciso a colpi d’ascia il padre e la matrigna. Nel cast Vicky Krieps, Charlie Hunnam, Rebecca Hall, Jessica Barden, Joey Pollari, Billie Lourd e Sarah Paulson.

Il 25 settembre arriva invece Il problema finale, adattamento del romanzo di Arturo Pérez-Reverte diretto da Félix Viscarret. Primavera 1959, tredici persone restano isolate da una tempesta su un isolotto vicino a Maiorca. Nel piccolo albergo dove alloggiano viene trovato il cadavere di una turista inglese. All’inizio sembra un suicidio, poi gli indizi raccontano tutt’altro. A indagare, quasi suo malgrado, è Basil, attore in pensione che sul grande schermo aveva interpretato Sherlock Holmes. Protagonisti José Coronado, María Valverde, Martiño Rivas, Maribel Verdú e Gonzalo de Castro.

Anche il resto del calendario seriale è molto denso.