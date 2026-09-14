Honor Robot Phone resiste al test: il gimbal si autoprotegge | VIDEO

Chi pensava che Honor Robot Phone fosse solo un esercizio di stile si sbaglia, almeno stando alla prova di resistenza a cui è stato sottoposto il primo smartphone con un vero gimbal a tre assi integrato nella scocca. Il dispositivo è finito nelle mani di Zack Nelson, il volto dietro al canale JerryRigEverything, che lo ha trattato esattamente come tratta qualsiasi altro telefono passi sul suo tavolo, quindi graffi, fiamme, torsioni e, alla fine, uno smontaggio completo. Il risultato è più incoraggiante di quanto in molti si aspettassero, con qualche riserva legata alla natura stessa di quel meccanismo mobile che sporge dal corpo.

Il punto centrale, ovviamente, è il sistema gimbal. Su carta sembra una fragilità enorme, perché si tratta di parti in movimento esposte, motori e ingranaggi minuscoli che si occupano di stabilizzare la fotocamera su tre assi. Nella pratica, però, il progetto si è rivelato pensato con una certa testa. Honor ha messo in piedi una logica di autoprotezione piuttosto conservativa, che entra in gioco appena qualcosa non va per il verso giusto.

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Come si difende il gimbal quando qualcosa lo blocca

Se la corsa del braccio viene ostruita, per esempio perché il telefono è appoggiato su un piano oppure perché qualcuno decide di bloccarlo con un dito, il meccanismo si arrende in fretta. Niente sforzi ostinati, niente motorini che continuano a spingere contro un ostacolo fino a rompersi. Il sistema si ferma e segnala all’utente che c’è un problema, riducendo al minimo i danni potenziali a motore e ingranaggi. È una scelta di buon senso, di quelle che nei prodotti di prima generazione non si danno per scontate, visto che Honor Robot Phone inaugura di fatto una categoria che prima non esisteva.

Quella stessa scelta progettuale, però, porta con sé un effetto collaterale. Tenere il gruppo fotografico sostanzialmente sospeso e libero di muoversi rende molto più complicato dissipare il calore prodotto dal sensore imaging. Durante le prove la temperatura ha superato i 50 gradi in tempi rapidi, un valore che salta all’occhio ma che va contestualizzato. Il calore si concentra in una zona che non dà particolare fastidio a chi tiene in mano il telefono, e non emerge un rischio immediato di surriscaldamento vero e proprio. Resta comunque un limite strutturale che difficilmente potrà essere aggirato del tutto, almeno finché l’architettura rimane questa.

Robustezza generale e quello che il teardown ha mostrato

Al netto della questione termica, il comportamento complessivo dello smartphone nei test di robustezza è stato solido. Nessun cedimento clamoroso, nessuna sorpresa spiacevole sul fronte della tenuta strutturale, e un assemblaggio che nel teardown si è mostrato ordinato, con il gruppo gimbal trattato come un modulo a sé stante piuttosto che come un’appendice raffazzonata. Chi si aspettava un prototipo travestito da prodotto finito è rimasto deluso, nel senso buono del termine.

Resta il fatto che un telefono con parti mobili esposte vive di regole diverse rispetto a un qualsiasi rettangolo di vetro e alluminio. Sabbia, polvere e ambienti ostili sono nemici naturali di un meccanismo del genere, e Honor Robot Phone non nasconde questa sua natura delicata dietro promesse improbabili. La stessa autoprotezione che salva gli ingranaggi dai blocchi accidentali racconta bene la filosofia con cui è stato costruito, ovvero un dispositivo che preferisce fermarsi e avvisare piuttosto che insistere e rompersi.

Per un prodotto che porta al debutto una tecnologia mai vista prima in questa forma, il bilancio è quello di un esperimento riuscito, con la consapevolezza che alcuni compromessi fanno parte del pacchetto e non se ne vanno con un aggiornamento software.