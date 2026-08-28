Honor Magic V6 premiato agli EISA: batteria da record

Il premio EISA Foldable Smartphone 2026-2027 è finito nelle mani di Honor Magic V6, e non è un riconoscimento arrivato per caso. L’Expert Imaging and Sound Association, la giuria che raggruppa esperti del settore imaging e audio a livello europeo, ha scelto il pieghevole di fascia alta del produttore cinese mettendo in fila una serie di motivi piuttosto concreti: potenza, autonomia, qualità degli schermi e una resistenza che sui foldable resta ancora merce rara.

La stessa associazione, poco prima, aveva assegnato un riconoscimento a Oppo Find X9 Ultra per le sue capacità in ambito foto e video. Segno che il 2026 sta portando in dote parecchi dispositivi degni di nota, ma il discorso sui pieghevoli merita un capitolo a parte, perché è lì che le differenze tecniche si vedono davvero.

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Cosa ha convinto la giuria di Honor Magic V6

Il cuore del dispositivo è il Snapdragon 8 Elite Gen 5 a 3 nm, affiancato da configurazioni che arrivano fino a 16 GB di RAM. Una combinazione che, secondo la motivazione ufficiale, mette il telefono nelle condizioni di gestire multitasking pesante e sessioni di gaming senza dover scendere a compromessi. Non è una frase di circostanza: su un pieghevole, dove lo spazio interno è compresso e la dissipazione del calore diventa un rompicapo, tenere insieme prestazioni e stabilità è tutt’altro che scontato.

Poi ci sono i display, e qui il lavoro fatto si nota. Lo schermo interno è un AMOLED da 7,95 pollici con refresh rate a 120 Hz, mentre quello esterno misura 6,52 pollici e tocca una luminosità di picco di 6.000 nit. Numeri che si traducono in un utilizzo reale piuttosto comodo, perché consentono di portare a termine buona parte delle attività quotidiane senza aprire il telefono. Chi ha usato un foldable sa quanto pesi questo dettaglio nell’esperienza di ogni giorno.

Batteria record e certificazioni IP68 e IP69

Il pezzo forte, però, riguarda l’energia. La batteria al silicio carbonio da 6.660 mAh è la più capiente mai montata su uno smartphone pieghevole, un primato che da solo giustifica buona parte dell’attenzione ricevuta. La ricarica cablata arriva a 80 W, quella wireless a 66 W, quindi il rifornimento resta rapido nonostante la capacità elevata. La tecnologia al silicio carbonio permette di stipare più energia nello stesso volume rispetto alle celle tradizionali, e su un dispositivo che si piega a metà lo spazio guadagnato conta parecchio.

Sul fronte robustezza, Honor Magic V6 porta a casa le certificazioni IP68 e IP69, una doppia protezione contro acqua e polvere che l’EISA definisce una rara resistenza a 360 gradi. Su un prodotto con cerniera e schermo flessibile, quel tipo di sigillatura rappresenta un passo avanti significativo rispetto a quanto visto finora nella categoria.

Prezzi e disponibilità in Italia

Sul mercato italiano il pieghevole si trova online attraverso diversi canali, con qualche differenza di listino a seconda del rivenditore. Da GigaTrade il prezzo è di 1.473 euro, mentre altrove la cifra sale a 1.545 euro e, in un altro caso, a 1.570 euro. Uno scarto di circa cento euro tra la proposta più conveniente e quella più alta, quindi vale la pena guardarsi intorno prima di procedere.