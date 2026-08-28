Google Keep, arriva la ricerca dentro le note: come funziona

Chi usa Google Keep per prendere appunti lunghi lo sa bene: fino a poco tempo fa, trovare una singola parola dentro una nota chilometrica era un esercizio di pazienza fatto di scroll e occhi stanchi. Adesso quel problema si risolve, perché l’applicazione ha finalmente introdotto la ricerca all’interno della singola nota, una funzione attesa da parecchio e chiamata in modo tutt’altro che criptico: “Trova nella nota”.

Ce n’è voluto, va detto. Le prime tracce della funzione erano emerse a luglio 2025, il che significa una gestazione lunga oltre un anno prima di vederla comparire davvero tra le opzioni disponibili. Un’attesa che stona un po’ con la semplicità dell’idea, visto che parliamo di qualcosa che in un browser o in un editor di testo esiste da sempre e che nessuno considera una rivoluzione tecnologica.

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Come funziona “Trova nella nota” su Google Keep

Il percorso per attivarla è immediato. Si apre una nota qualsiasi, si tocca il menu con i tre puntini collocato nell’angolo in basso a destra dell’interfaccia e la voce “Trova nella nota” compare subito, nella parte alta del menu che si apre. Una volta selezionata, appare un campo di ricerca dedicato dove digitare la parola o la frase da cercare.

Da lì in poi il comportamento è esattamente quello che chiunque si aspetterebbe. Digitata la chiave di ricerca, Keep evidenzia in giallo tutte le corrispondenze trovate all’interno del testo, rendendole immediatamente riconoscibili anche a colpo d’occhio. Per muoversi tra un risultato e l’altro ci sono due frecce, una verso l’alto e una verso il basso, che permettono di saltare da un’occorrenza alla successiva senza dover scorrere manualmente la nota.

Niente di esotico, insomma. Ma è proprio questo il punto: è una di quelle funzioni che non si notano finché non ci sono, e che una volta arrivate diventano subito parte delle abitudini quotidiane di chi accumula liste, bozze, appunti di lavoro e trascrizioni dentro l’app.

Cosa cambia rispetto a prima per chi prende appunti

Il paradosso, fino ad ora, era abbastanza evidente. La ricerca globale in Google Keep esisteva già, e permetteva di setacciare l’intero archivio per individuare la nota giusta tra decine o centinaia di voci. Il problema nasceva dopo, nel momento esatto in cui la nota veniva aperta: dentro quel muro di testo non c’era alcuno strumento per orientarsi, e l’unica strada restava lo scorrimento a mano.

Con l’arrivo di questa nuova funzionalità il cerchio si chiude. Prima si individua la nota, poi si individua il punto preciso al suo interno, il tutto restando dentro la stessa applicazione e senza passaggi macchinosi. Per chi utilizza Keep come raccoglitore di appunti brevi il cambiamento sarà quasi impercettibile, mentre per chi ci scrive dentro documenti lunghi, elenchi di attività stratificati nel tempo o testi copiati da altre fonti la differenza si sente eccome.

Vale la pena sottolineare anche l’approccio scelto per l’interfaccia. Nessuna icona nuova sparsa nella schermata principale, nessuna barra aggiuntiva che occupa spazio: la funzione di ricerca resta nascosta nel menu contestuale, pronta all’uso quando serve e invisibile quando non serve. Una scelta coerente con l’idea di app minimale che Keep porta avanti da sempre, dove ogni elemento superfluo verrebbe percepito come rumore.