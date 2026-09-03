Fable, quante ore dura? Xbox svela la durata della campagna

Xbox ha messo nero su bianco la durata di Fable, e il numero è di quelli che faranno discutere: la campagna principale si aggira sulle 15 o 20 ore, esattamente in linea con i tre capitoli storici della serie. Nessuna corsa al gigantismo, insomma, ma con una precisazione che cambia parecchio le carte in tavola, perché chi vorrà restare nel mondo di Albion potrà farlo praticamente senza limiti, a patto di trattare il gioco più come un simulatore di vita che come un classico GDR.

A spiegarlo è stato l’associate game director Will Kennedy durante una sessione di domande e risposte alla Gamescom. Le sue parole sono state piuttosto chiare: circa 15 o 20 ore di quest principali, altre 15 o 20 tra missioni secondarie e contenuti legati all’esplorazione del mondo aperto. E poi ci sono i cosiddetti life systems, che a suo dire non hanno un tetto. Il collega Craig Littler, anche lui associate game director, ha rincarato la dose sostenendo che il gioco si può letteralmente giocare per sempre, se è quello che si desidera fare.

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Una durata che guarda al passato della serie

Il dato interessante è la coerenza con la tradizione. I tre Fable usciti finora si completano tutti attorno alle 15 ore per quanto riguarda la storia principale, con una forbice che sale verso le 25 ore o più a seconda di quante attività secondarie si decide di affrontare. Il nuovo capitolo firmato Playground Games non tradisce quello schema, e non è un caso: parte del fascino della serie è sempre stata proprio la sua leggerezza, l’idea di un gioco di ruolo che racconta quello che deve raccontare e poi lascia andare il giocatore senza trascinarsi oltre il necessario.

Il problema, semmai, è il contesto. Negli ultimi anni le aspettative si sono spostate parecchio, spinte da titoli come The Witcher 3, Baldur’s Gate 3 ed Elden Ring, le cui durate si misurano ormai su scale quasi astronomiche. Per chi acquista due o tre giochi all’anno, venti ore di campagna possono sembrare poche. Per chi invece ha una libreria piena e poco tempo, sono una benedizione. La verità è che il metro di giudizio è cambiato, e annunciare oggi un open world da 15 o 20 ore richiede una certa dose di sicurezza.

I sistemi di vita come vera arma segreta

Ed è qui che entra in gioco la parte più curiosa dell’annuncio. Il fatto che lo studio citi apertamente le meccaniche da life sim come motivo per continuare a giocare all’infinito racconta molto delle ambizioni del progetto. Non si tratta di riempire il gioco di missioni fotocopia per gonfiare il contatore delle ore, ma di costruire un mondo che continui a funzionare anche quando la trama principale si è chiusa.

Fable promette un mondo aperto ampio e dinamico, con parecchie occasioni per combinare guai in stile sandbox, e storicamente è proprio questo tipo di libertà ad aver reso la serie riconoscibile. Comprare case, mettere su famiglia, interagire con gli abitanti, sperimentare le conseguenze delle proprie azioni: elementi che nei capitoli precedenti convivevano con la narrazione e che ora sembrano destinati ad avere uno spazio ancora maggiore. Se il piano funziona, il conteggio delle ore diventa quasi un dettaglio secondario. Un gioco di ruolo che riesce a sembrare più della somma delle sue quest principali ha buone probabilità di restare installato a lungo, indipendentemente da quanto duri la storia sulla carta. Le premesse tecniche ci sono, il combattimento mostrato finora ha dato buone impressioni, e il resto lo diranno i sistemi di simulazione una volta nelle mani dei giocatori.