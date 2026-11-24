Apple si prepara a riportare in vita la linea (PRODUCT)RED con due prodotti che, fino a poco tempo fa, nessuno avrebbe associato al celebre colore rosso solidale. Stando alle indiscrezioni più recenti, l’azienda di Cupertino lancerà infatti versioni speciali di HomePod mini 2 e AirPods Max 2, entrambe pensate per sostenere la consueta raccolta fondi annuale a favore di The Global Fund, l’organizzazione impegnata nella lotta contro AIDS, tubercolosi e malaria nei Paesi in via di sviluppo.

Il debutto potrebbe arrivare in una data dal valore simbolico piuttosto evidente. I due dispositivi in edizione rossa verrebbero presentati in occasione della Giornata mondiale contro l’AIDS, che quest’anno cade martedì 1 dicembre. Una scelta che, a ben guardare, ha tutto il senso del mondo considerando la causa a cui l’iniziativa è legata.

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Come saranno HomePod mini 2 e AirPods Max 2 in versione rossa

Sul fronte estetico le due proposte seguono strade diverse, e non è un dettaglio da poco. HomePod mini 2 avrà un rivestimento esterno in tessuto a rete interamente rosso, quindi la tinta sarà protagonista assoluta e ricoprirà tutta la superficie dello smart speaker. Un approccio diretto, senza mezze misure, che rende il piccolo altoparlante immediatamente riconoscibile come parte della collezione solidale.

Per AirPods Max 2 il discorso cambia parecchio. Le cuffie, sempre secondo quanto trapelato, non saranno rosse dalla testa ai piedi. Al contrario, sfoggeranno una finitura argento abbinata a cuscinetti auricolari in rete bianca e a un archetto anch’esso bianco. Il rosso comparirà soltanto sulla Digital Crown, che diventerà così l’unico tocco di colore dell’intero dispositivo. Si tratta di una soluzione decisamente più discreta rispetto a quella scelta per lo speaker, quasi un richiamo sottile alla causa piuttosto che una dichiarazione cromatica vistosa.

Due interpretazioni differenti dello stesso progetto, insomma. Da una parte un oggetto per la casa che punta tutto sul colore, dall’altra un accessorio da indossare che preferisce la sobrietà e affida il messaggio a un singolo elemento.

Il ritorno di (PRODUCT)RED dopo anni di assenza

Il legame tra Apple e la Global Fund non è certo una novità. La collaborazione con il marchio (RED) va avanti da ben 20 anni, un periodo lungo durante il quale l’azienda ha sostenuto con costanza le attività dell’organizzazione. Negli ultimi tempi, però, qualcosa era cambiato e i dispositivi nella tinta speciale erano progressivamente spariti dal catalogo.

La situazione, a guardare le date, parla abbastanza chiaro. Già a febbraio 2025 Apple non offriva più alcun dispositivo (PRODUCT)RED tra i propri prodotti in vendita. A marzo 2026 è arrivato poi un altro passaggio significativo, con lo stop alla commercializzazione dell’ultima custodia per iPhone rimasta in questa colorazione. Con quella mossa, di fatto, il rosso solidale era scomparso del tutto dagli scaffali dell’azienda.

Fonte: TecnoAndroid