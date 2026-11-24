Il prezzo in euro di Samsung Galaxy Fit4 sarebbe finalmente emerso e lascia intravedere un aumento tutto sommato contenuto rispetto alla generazione precedente. La quarta versione del fitness tracker di Samsung sembra ormai vicina al debutto sul mercato, anche se per il momento una data ufficiale non è stata comunicata e l’azienda non ha confermato nulla.

Negli ultimi mesi il dispositivo è stato al centro di numerose indiscrezioni che ne hanno svelato, pezzo dopo pezzo, aspetto e caratteristiche. Stando alle informazioni più recenti la fascia di prezzo dovrebbe restare più o meno quella del predecessore, arrivato in Italia a settembre 2024, con un piccolo ritocco verso l’alto che non stravolge il posizionamento del prodotto.

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Da Galaxy Fit3 al nuovo modello

Sono passati poco più di due anni dall’arrivo nel nostro Paese di Galaxy Fit3, un modello che si era fatto desiderare parecchio. Dopo la seconda generazione, lanciata a settembre 2020, l’attesa era durata quasi quattro anni, anche se in alcuni mercati il dispositivo era già ufficiale a inizio 2024. Il salto in avanti era stato netto, con un display più ampio e l’abbandono del classico formato da smartband in favore di un design molto più vicino a quello di uno smartwatch.

I primi indizi sul successore hanno cominciato a circolare a giugno di quest’anno. Ad agosto è spuntato il presunto design del nuovo indossabile, piuttosto familiare se confrontato con quello del modello 2024, e a ottobre altri leak diffusi in rete lo hanno di fatto confermato. All’inizio di novembre sono poi arrivati ulteriori dettagli su interfaccia utente, quadranti e funzionalità, che hanno contribuito a delineare un quadro ormai abbastanza preciso.

Le funzioni attese su Samsung Galaxy Fit4

Tra le novità più interessanti spicca il supporto all’NFC per i pagamenti tramite Samsung Wallet, una possibilità che su Galaxy Fit3 mancava del tutto. Si tratta di un’aggiunta che rende il braccialetto più completo nell’uso quotidiano, visto che permetterebbe di pagare direttamente dal polso.

Per il resto Galaxy Fit4 dovrebbe offrire le funzioni essenziali per il monitoraggio della salute, come la rilevazione della frequenza cardiaca e l’analisi del sonno, oltre agli strumenti dedicati al benessere e all’attività fisica. Alcune voci emerse in precedenza parlano anche della presenza del GPS, un componente che andrebbe a colmare un’altra lacuna del modello precedente.

Colori e prezzo in euro

Le nuove indiscrezioni confermano innanzitutto le colorazioni già circolate nelle settimane passate. I nomi ufficiali dovrebbero essere Nero, Argento e Verde. La variante Argento nei leak precedenti era stata identificata come bianca, mentre quella Verde veniva descritta come una tonalità azzurro verde.

Sul fronte economico il riferimento arriva dal mercato francese, dove Samsung Galaxy Fit4 dovrebbe essere venduto a 79,90 euro. Una cifra sostanzialmente in linea con quella del predecessore diretto, che in Francia costa 69,90 euro, con una maggiorazione quindi pari a 10 euro.

In Italia Galaxy Fit3 era stato proposto a 65 euro. Un eventuale aumento della stessa entità porterebbe il listino del nuovo modello a 75 euro, una differenza davvero minima se si considerano i rincari che hanno colpito praticamente qualsiasi prodotto nei settori dell’elettronica di consumo e dell’informatica.

Il colosso sudcoreano, per ora, non ha fornito alcuna indicazione ufficiale sul prossimo fitness tracker, né una possibile data né una finestra di lancio.

Fonte: TecnoAndroid