Su PS5 e PS5 Pro una parte della community di GTA 6 sta facendo i conti con crash ricorrenti che, nei casi più seri, impedirebbero addirittura di proseguire nella campagna principale. Mentre milioni di giocatori girano per Leonida senza intoppi particolari, un gruppo di utenti si ritrova con la partita interrotta e un messaggio sullo schermo che rimanda sempre allo stesso codice, l’errore CE-108255-1.

Le testimonianze condivise nelle community online e sui forum di supporto sono ormai parecchie e raccontano tutte una storia simile. La console collega il malfunzionamento a questo codice, che la documentazione ufficiale di PlayStation descrive in modo piuttosto generico come un errore verificatosi con il gioco o con l’applicazione. Nella pagina di supporto italiana la spiegazione recita testualmente “Si è verificato un errore nel gioco o nell’applicazione” e il consiglio fornito si limita a un invito ad “aggiornare il gioco”. Stando ai racconti di chi è stato colpito, però, questa indicazione non basta a sistemare le cose e il problema continua a ripresentarsi.

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Chiusure improvvise e blocchi sempre nello stesso punto

Il numero di persone coinvolte sembra contenuto se confrontato con l’enorme base installata del titolo Rockstar, eppure le segnalazioni continuano ad accumularsi a pochi giorni dall’uscita. I sintomi descritti non sono tutti identici. Alcuni raccontano che il gioco si chiude all’improvviso dopo qualche minuto di utilizzo, altri invece si scontrano con un arresto anomalo che arriva sempre nello stesso momento della storia. Ed è proprio questa seconda situazione a preoccupare di più, perché di fatto blocca l’avanzamento nella trama principale e lascia il giocatore fermo davanti allo stesso ostacolo.

C’è poi chi vede comparire il messaggio di errore già durante le prime battute del prologo, quindi ancora prima di entrare davvero nel vivo dell’avventura. Un utente ha descritto un caso molto specifico: il titolo va in crash su PS5 non appena viene usato lo sturalavandini durante la missione Pipework, e questo nonostante abbia provato praticamente ogni rimedio possibile senza riuscire a superare quel passaggio.

Nessun rimedio fai da te sembra funzionare

A rendere il quadro ancora più frustrante è il fatto che molti giocatori dicono di aver già seguito tutte le principali procedure di risoluzione dei problemi senza ottenere alcun risultato concreto. Nell’elenco dei tentativi compaiono la cancellazione della cache della console, la ricostruzione del database e il ripristino delle licenze. Qualcuno si è spinto ancora più in là con la reinstallazione completa del gioco e perfino con il reset della console, ma l’errore si è ripresentato puntuale.

Non manca chi lamenta di essere stato rimbalzato tra l’assistenza PlayStation e quella di Rockstar senza mai ricevere una risposta definitiva. Al momento non è chiaro se il difetto riguardi specificamente la versione PS5 di GTA 6, determinate configurazioni hardware oppure un bug del software che interessa soltanto una porzione dell’utenza. Mancano quindi indicazioni precise su quale sia l’origine del malfunzionamento e su chi debba effettivamente intervenire.

In attesa di eventuali patch da parte di Rockstar Games o di aggiornamenti di sistema rilasciati da Sony, i giocatori colpiti dal problema restano di fatto impossibilitati a godersi uno dei giochi più attesi degli ultimi anni proprio durante il weekend di lancio.

Fonte: TecnoAndroid