A Natale il rosso è uno dei colori più presenti, tra decorazioni, luci e campagne pubblicitarie. Ma per iliad questa tonalità ha un significato che va oltre il periodo delle feste: rappresenta un elemento centrale della propria identità visiva. Da qui nasce la collaborazione con Pantone, realtà internazionale specializzata nella classificazione e nella comunicazione del colore, con cui l’operatore ha deciso di ufficializzare il nome Rosso iliad. L’iniziativa punta a valorizzare una delle caratteristiche più riconoscibili del marchio, legando un elemento grafico ai principi che hanno accompagnato il suo percorso in Italia. La scelta arriva in occasione del Natale e diventa il fulcro di una nuova campagna di comunicazione, costruita intorno al concetto di un colore senza sfumature.

Trasparenza e semplicità al centro dell’identità

Per iliad il rosso non è soltanto una scelta estetica. Il colore viene associato a trasparenza, semplicità e chiarezza, valori che l’operatore dichiara di voler mantenere anche nelle proprie offerte commerciali. Il riferimento è soprattutto alla comunicazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali, con proposte che non prevedono costi nascosti o modifiche unilaterali delle tariffe nel tempo. La collaborazione con Pantone vuole quindi rafforzare il collegamento tra identità visiva e valori aziendali. L’espressione “senza sfumature” diventa il filo conduttore dell’iniziativa: un richiamo alla volontà di presentare offerte e condizioni in modo diretto, senza elementi poco chiari per i consumatori.

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La campagna natalizia tra TV, maxi affissioni e digitale

La comunicazione partirà domenica 22 novembre con uno spot televisivo disponibile nei formati da 30 e 15 secondi. Il piano prevede anche una presenza su Connected TV, maxi affissioni e schermi digitali nelle principali città e stazioni italiane. La campagna sarà accompagnata da attività su radio e piattaforme di audio digitale, oltre a iniziative sulla stampa, selezionate in base agli obiettivi della comunicazione. Sono previste inoltre attivazioni sui canali digitali e social di iliad e attraverso i canali trade, per dare visibilità alla collaborazione con Pantone su diversi mezzi.

Torna TOP 30 MONDO: 300 GB in Italia e 30 GB all’estero

Accanto alla campagna dedicata al colore, iliad rilancia anche TOP 30 MONDO, l’offerta mobile pensata per chi viaggia frequentemente fuori dall’Italia. La promozione è disponibile dal 19 novembre alle ore 10:00 fino al 21 gennaio 2027 alle ore 15:00.

Al costo di 12,99 euro al mese, il piano comprende 300 GB di traffico dati utilizzabili in Italia e 30 GB in roaming in oltre 110 Paesi, inclusi quelli dell’Unione Europea. Sono previsti anche minuti e SMS illimitati in Italia e nei Paesi UE. Il prezzo mensile, secondo quanto comunicato dall’operatore, rimane invariato nel tempo. L’offerta sarà accompagnata da una comunicazione dedicata, con particolare attenzione alla disponibilità del traffico dati anche durante i viaggi al di fuori dei confini europei.

Fonte: TecnoAndroid