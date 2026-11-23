Con una nuova famiglia di chip AMD capaci di accorgersi dei tentativi di manomissione fisica, la società prova a portare la protezione dei processori su un terreno che spesso resta in secondo piano. La sicurezza dei semiconduttori non dipende soltanto dal software che li governa. In determinati scenari chi attacca può intervenire direttamente sul componente, osservarne il circuito oppure alterarne i segnali, ed è proprio su questo fronte che AMD ha deciso di muoversi.

La proposta guarda a contesti in cui un accesso non autorizzato all’hardware potrebbe mettere a rischio sistemi sensibili. La novità sta nel fatto che una parte delle difese viene spostata all’interno del package del semiconduttore, invece di affidarsi esclusivamente a protezioni esterne. Un approccio pensato per applicazioni ad alta criticità, anche se va tenuta ben distinta una maggiore resistenza da una garanzia assoluta contro qualsiasi tipo di attacco.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Uno scudo integrato sul retro del silicio

La famiglia Versal TR comprende tre modelli basati sulla piattaforma Versal AI Edge Series Gen 2. Il progetto prevede un die aggiuntivo dotato di sensori, collegato alla parte posteriore del silicio principale. Questa struttura sorveglia una superficie che, per chi dispone di strumenti da laboratorio, può diventare un comodo punto d’ingresso.

Il meccanismo d’attacco da contrastare è piuttosto preciso. Dopo aver rimosso il coperchio e assottigliato il substrato, un aggressore potrebbe sfruttare la trasparenza del silicio alla luce del vicino infrarosso per osservare l’attività dei transistor. In alternativa un laser potrebbe introdurre errori nel circuito senza toccare gli strati metallici, cioè quelli già coperti dalle schermature tradizionali. La soluzione di AMD rileva queste interferenze e impedisce l’avvio del componente quando riconosce una manomissione oppure la rimozione del die di protezione.

L’azienda descrive una tecnologia 3D in cui entrambi gli strati sono attivi, perché tutti e due integrano circuiti, e la protezione si estende all’intera superficie posteriore. La scheda tecnica cita anche un legame crittografico tra i due die, ma non spiega pubblicamente in che modo venga verificata questa associazione. I processori Versal TR sono destinati al settore della difesa e agli ambienti industriali dove la continuità operativa rappresenta un requisito essenziale. Trovano poi spazio nelle infrastrutture di rete e nei sistemi finanziari.

Più difese ma nessuna invulnerabilità

La barriera fisica non è l’unico elemento rivisto. AMD dichiara di aver migliorato il rilevamento delle anomalie di tensione e di aver aggiunto un controllo indipendente in grado di individuare disturbi simultanei su due linee di alimentazione. Si tratta di una risposta a tecniche già dimostrate in laboratorio contro componenti della stessa azienda, quindi a vulnerabilità tutt’altro che ipotetiche.

Il produttore tiene comunque a chiarire un punto che non va sottovalutato. Un chip resistente alle manomissioni non equivale a un chip a prova di manomissione, perché la difesa copre specifiche modalità di attacco e i relativi limiti vengono rimandati alla documentazione tecnica. Parlare di invulnerabilità sarebbe quindi fuori luogo.

Un aspetto interessante riguarda l’adozione da parte di chi progetta sistemi. I modelli protetti mantengono un ingombro compatibile con le versioni standard, che possono essere usate durante la fase di sviluppo per poi lasciare il posto al componente TR. Secondo AMD questo percorso evita di dover ripetere la progettazione logica. I primi campioni sono previsti nella seconda metà del 2027, motivo per cui le verifiche indipendenti non sono ancora disponibili.

Fonte: TecnoAndroid