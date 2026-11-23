Unihertz si prepara ad ampliare la gamma cromatica di Titan 2 Elite, lo smartphone con tastiera fisica che entro la fine di novembre arriverà in un nuovo colore. Per anticipare la novità il produttore ha scelto una strada piuttosto curiosa e ha pubblicato su X un’immagine in cui si intravede soltanto il profilo del telefono. Il dettaglio che conta davvero, cioè proprio la tinta che dovrebbe rendere riconoscibile questa versione, è rimasto fuori dall’inquadratura.

Si tratta di un classico teaser, accompagnato da un messaggio scherzoso che annuncia l’arrivo di una nuova colorazione senza però svelarla. Al momento Titan 2 Elite si trova in vendita in due varianti, nero e arancione, e il post non offre alcun indizio concreto su quale sarà la terza opzione destinata ad affiancarle. Chi sperava di capire qualcosa in più dall’immagine dovrà quindi pazientare ancora qualche settimana, visto che l’azienda ha preferito mantenere il riserbo e lasciare spazio alla curiosità degli appassionati.

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Una tastiera fisica pensata per chi scrive tanto

Quello che rende davvero unico il dispositivo, ben più del colore, è la tastiera fisica posizionata sotto il display. Si tratta di una scelta che richiama inevitabilmente i telefoni di qualche decennio fa, quando digitare su tasti veri era la norma e non certo un’eccezione. Oggi una soluzione del genere può sembrare quasi nostalgica, eppure dietro c’è un ragionamento molto pratico che va oltre il semplice effetto vintage.

Il telefono infatti è pensato soprattutto per chi passa molto tempo a scrivere messaggi o email. Avere a disposizione dei pulsanti reali significa poter digitare senza dover sacrificare una porzione dello schermo per la tastiera virtuale, che sugli smartphone tradizionali finisce per coprire buona parte dell’area visibile ogni volta che si apre una chat o si compone un testo. Con i tasti fisici il display resta interamente dedicato ai contenuti e la conversazione rimane sempre leggibile.

È un vantaggio che si avverte in modo particolare su un telefono compatto come questo. Su un modello dallo schermo molto ampio la tastiera virtuale occupa sì spazio ma lascia comunque una superficie sufficiente per lavorare con comodità. Su un dispositivo di dimensioni ridotte invece ogni centimetro di display è prezioso e la differenza tra avere o non avere una tastiera sovrapposta si fa sentire molto di più nell’uso quotidiano.

La differenza con gli altri piccoli smartphone di Unihertz

Proprio questa caratteristica distingue Titan 2 Elite dagli altri piccoli smartphone che Unihertz ha in catalogo. L’azienda è nota infatti per proporre dispositivi dalle dimensioni contenute, ma non tutti seguono la stessa filosofia. Un esempio è Jelly Star, che punta anch’esso su un formato ridotto ma adotta un frontale interamente touch, senza alcun tasto fisico dedicato alla scrittura.

Due approcci diversi quindi, rivolti a utenti con esigenze differenti. Da una parte c’è chi cerca un telefono minuscolo e privo di compromessi nell’interazione tattile, dall’altra chi non vuole rinunciare alla sensazione dei pulsanti sotto le dita e preferisce un dispositivo costruito attorno alla digitazione. Titan 2 Elite si colloca chiaramente in questa seconda categoria e la nuova colorazione, ancora tenuta nascosta, andrà ad aggiungersi al nero e all’arancione già disponibili entro la fine di novembre.

Fonte: TecnoAndroid