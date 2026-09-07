HomePod con Siri AI: Apple lo testa già, ma il lancio è lontano

Un nuovo HomePod con Siri potenziata dall’intelligenza artificiale è già sui banchi di prova ad Apple, anche se il momento del lancio sembra ancora piuttosto lontano. A raccontarlo è Mark Gurman, che nel suo consueto giro di orizzonte sui prodotti in arrivo a Cupertino ha inserito anche lo speaker di dimensioni piene, quello grande, non il modello mini. La formula usata è chiara: il dispositivo non appare imminente. Tradotto, chi sperava in un aggiornamento nel giro di poche settimane farà bene a mettersi comodo.

La cosa interessante non è tanto l’esistenza di un prototipo, che in casa Apple è quasi la normalità, quanto il legame con la nuova generazione di Siri. L’assistente vocale è da tempo il punto dolente dell’ecosistema, e un altoparlante intelligente senza un assistente all’altezza è un po’ come una macchina sportiva con il freno a mano tirato. Ecco perché i due percorsi, hardware e software, sembrano procedere agganciati l’uno all’altro.

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Un prodotto fermo dal 2023

Per capire quanto sia atteso questo aggiornamento basta guardare il calendario. L’attuale HomePod di seconda generazione è stato presentato a gennaio 2023, il che lo rende un veterano nel panorama degli altoparlanti connessi. Nel frattempo il mercato si è mosso, le case intelligenti si sono riempite di dispositivi di ogni tipo e le aspettative sugli assistenti vocali sono cambiate radicalmente, soprattutto dopo l’ondata di modelli generativi che hanno alzato l’asticella su cosa significhi davvero parlare con una macchina.

Apple, dal canto suo, ha continuato a lavorare sul software della gamma domestica senza però toccare la scocca del prodotto principale. Il risultato è un catalogo che vede da una parte il HomePod mini, più accessibile e diffuso, dall’altra il modello grande che punta sulla qualità audio e sull’integrazione con Apple TV e con l’ecosistema di casa. Un aggiornamento del secondo, con Siri AI a bordo, sarebbe il tassello che manca per rendere l’insieme più coerente.

Cosa significa “non imminente”

Nel lessico di chi segue Apple da vicino, un prodotto che non appare imminente è un prodotto che esiste, funziona in laboratorio, ma non ha ancora una finestra di lancio definita. Può voler dire mesi, può voler dire di più. Spesso dipende da fattori che con l’hardware c’entrano poco: la maturità del software, la disponibilità dei componenti, la volontà di non presentare qualcosa che rischia di deludere al primo utilizzo reale.

Sul fronte intelligenza artificiale, l’azienda ha già mostrato di preferire la cautela alla fretta, rinviando funzioni annunciate quando il risultato non era considerato all’altezza. Applicare la stessa logica a un altoparlante che vive di comandi vocali ha una sua coerenza. Un HomePod che sbaglia a interpretare le richieste sarebbe un problema molto più visibile di un’app che arriva con qualche mese di ritardo.

Il resto del quadro

Il riferimento al nuovo speaker è arrivato all’interno di una panoramica più ampia sui prodotti che Apple ha in cantiere, segno che la casa domestica resta una delle aree su cui l’azienda sta investendo attenzione. Non ci sono dettagli sul design, sulle specifiche audio o su un eventuale prezzo, e ogni ipotesi in questa fase sarebbe poco più che un esercizio di fantasia.