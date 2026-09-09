ho. Mobile regala 15 euro a chi invita amici fino al 30 settembre

Chi ha già una SIM ho. Mobile in tasca sta ricevendo in queste ore un messaggio che riporta l’attenzione su ho. Tanti Amici 2.0, il programma che premia chi convince amici e conoscenti a cambiare operatore. La novità sta nella cifra: non più i canonici 5 euro di ricarica, ma 15 euro a testa, sia per chi invita sia per chi accetta l’invito. Una campagna SMS partita direttamente dall’operatore semivirtuale per ricordare che la finestra promozionale non è infinita.

Il meccanismo di base resta quello di sempre, dentro l’iniziativa più ampia chiamata Porta tutti in ho. Ogni cliente ha a disposizione un link personale, unico e riconoscibile, da girare a chi potrebbe essere interessato. Se l’amico attiva una nuova SIM o eSIM partendo da quel link, scatta la ricarica omaggio per entrambi. Dal 3 Settembre 2026, però, è attiva la cosiddetta Promo Extra Ricarica, che aggiunge 10 euro ai 5 previsti di serie. Totale 15 euro ciascuno, accreditati dopo il primo rinnovo dell’offerta.

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Cosa dice il messaggio inviato ai clienti

Il testo dell’SMS è piuttosto diretto e invita a condividere il proprio link entro il 30 Settembre 2026, specificando che la SIM va attivata con richiesta di portabilità del numero. La promozione aggiuntiva scade quel giorno, salvo cambiamenti, mentre il programma ho. Tanti Amici 2.0 in sé prosegue fino al 31 Gennaio 2027.

Sui requisiti c’è qualche dettaglio da tenere a mente. Per incassare i 10 euro extra, l’invitato deve attivare la SIM o la eSIM necessariamente online, scegliendo tra consegna a domicilio e ritiro in un’edicola abilitata, sempre passando dal link ricevuto. La promo vale anche per chi riceve fisicamente una SIM già associata alla URL Unica dell’invitante, ad esempio quelle aggiuntive regalate con un ordine online. In quel caso, tra il 3 e il 30 Settembre 2026, serve attivarla chiedendo contestualmente la portabilità. E siccome i tempi tecnici del passaggio non sono immediati, la migrazione può concludersi anche nei sette giorni successivi, purché la richiesta parta entro il 30 Settembre.

Ricariche extra e limite dei dieci inviti

Oltre al bonus principale, resta in piedi la ricarica aggiuntiva da 5 euro per l’invitante quando il nuovo cliente arriva da Iliad o da una lunga lista di operatori virtuali. L’elenco ufficiale comprende, tra gli altri, Kena, CoopVoce, PosteMobile, Lyca Mobile, Tiscali, Spusu Italia, Rabona Mobile, Digi Mobil, Daily Telecom, Optima, Noitel, Withu, Elite Mobile, OpNet, Sky Italia e diversi altri marchi minori. Chi riesce a portare 10 amici complessivi in ho. Mobile, con o senza portabilità, incassa poi un’ulteriore ricarica da 50 euro.

Proprio quel numero rappresenta anche il tetto massimo. All’inizio non esiste alcun limite agli inviti spediti, ma una volta raggiunti i dieci amici che hanno accettato, gli inviti ancora in sospeso vengono disattivati in automatico. L’accredito delle ricariche omaggio arriva entro 24 ore dal primo rinnovo dell’offerta, sia per chi invita sia per chi è stato invitato. Se il nuovo cliente cambia offerta, il primo rinnovo slitta al mese successivo. Stesso discorso se finisce i Giga e ricorre all’opzione Riparti, con il conteggio che riparte dalla data di attivazione dell’opzione.