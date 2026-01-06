Hisense TV 2026: arrivano due nuove serie MiniLED RGB fino a 100 pollici

Sono arrivate importanti novità in casa Hisense. Le sue TV 2026 accoglieranno ben presto due nuove serie MiniLED RGB, pensate per coprire diagonali da 55 fino a 100 pollici. Una mossa che rafforza la presenza del marchio nel mercato dei TV di fascia alta, dove dimensioni, luminosità e gestione dell’HDR diventano elementi centrali.

Due nuove serie MiniLED RGB per la gamma 2026 di Hisense

Le nuove serie si chiamano UR9S e UR8S e utilizzano pannelli LCD VA con risoluzione nativa 4K Ultra HD. Tutti i modelli supportano un refresh-rate fino a 180Hz, che può superare i 300Hz quando la risoluzione viene abbassata a 1080p. Le diagonali previste sono cinque: 55, 65, 75, 85 e 100 pollici, coprendo così un pubblico molto ampio, dal salotto tradizionale agli ambienti più grandi.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Entrambe le serie adottano una retroilluminazione MiniLED RGB Full Array Local Dimming. A differenza delle soluzioni MiniLED tradizionali, ogni zona utilizza triplette di LED rosso, verde e blu indipendenti, con vantaggi evidenti sul fronte della resa cromatica.

Luminosità elevata e colori estesi, nuovo processore, Dolby Vision 2 e software aggiornato

In attesa dei dati definitivi, le informazioni disponibili parlano di una luminosità di picco HDR fino a 4000 nit per la serie UR9S e di 3500 nit per la UR8S. Le differenze tra le due linee dovrebbero riguardare soprattutto il numero di zone di local dimming e le prestazioni complessive in HDR. Grazie alla tecnologia MiniLED RGB, la copertura dello spazio colore REC2020 dovrebbe avvicinarsi al 100%, un dato rilevante per chi cerca una resa cromatica molto ampia.

Sotto il profilo tecnico, i nuovi TV Hisense integrano il processore MediaTek Pentonic 800, affiancato dall’engine video Hi-View AI Engine RGB. Questi modelli saranno inoltre tra i primi a supportare Dolby Vision 2, compatibilità che dovrebbe arrivare tramite un aggiornamento software. Il sistema operativo sarà l’ultima versione di VIDAA, accompagnata da un nuovo rivestimento anti-riflesso per migliorare la visione in ambienti luminosi. Hisense ha previsto l’arrivo dei suoi nuovi TV MiniLED RGB nel secondo trimestre di quest’anno.