He-Man Dragon Pearl of Destruction: esce il 4 febbraio 2027

Arriva finalmente una data precisa per He-Man and the Masters of the Universe: Dragon Pearl of Destruction, il picchiaduro a scorrimento firmato Bitmap Bureau che debutterà il 4 febbraio 2027 su Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Dopo una serie di rinvii che avevano fatto slittare il progetto oltre le finestre di lancio indicate in passato, i fan del celebre eroe di Eternia possono quindi cerchiare un giorno preciso sul calendario.

La scelta del momento per l’annuncio non è stata casuale. La notizia è stata diffusa il 12 ottobre, giorno in cui si celebra il compleanno ufficiale di He-Man, e nello stesso momento sono stati aperti anche i preordini. Un piccolo omaggio che gli appassionati del franchise dei Masters of the Universe hanno sicuramente apprezzato.

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Il titolo nasce dalla collaborazione tra Bitmap Bureau e Mattel e si presenta come un beat ’em up 2D dall’anima dichiaratamente arcade. Lo studio non è certo un nome nuovo per chi ama il genere, visto che ha già all’attivo Final Vendetta e Terminator 2D: No Fate. Della pubblicazione e della distribuzione si occuperanno invece Limited Run Games e Clear River Games.

Eternia in pixel art tra eroi classici e cooperativa locale

Sul fronte visivo la squadra di sviluppo ha deciso di guardare dritto alla serie animata degli anni Ottanta, reinterpretandone lo stile con sprite di grandi dimensioni in pixel art e ambientazioni molto curate nei dettagli. Il roster giocabile comprende He-Man, Man-At-Arms e Teela, ognuno con un proprio modo di affrontare gli scontri, mentre She-Ra si potrà sbloccare proseguendo nell’avventura.

La campagna si sviluppa lungo 13 livelli ambientati in luoghi ben noti di Eternia. Si passa dal Palazzo Reale alla Giungla delle Viti per arrivare fino a Snake Mountain. L’obiettivo del gruppo è impedire il rituale con cui Skeletor ed Evil-Lyn vogliono sfruttare la Dragon Pearl of Destruction per far piombare il regno nell’oscurità.

Oltre alla modalità in singolo ci sarà spazio per la cooperativa locale a due giocatori, una soluzione perfettamente in linea con lo spirito da sala giochi del progetto. Non poteva mancare nemmeno Battle Cat, che He-Man potrà cavalcare durante i combattimenti. Tra i nemici già confermati figurano Skeletor, Evil-Lyn, Beast Man, Trap Jaw e diversi altri volti storici della saga.

Edizioni fisiche e prezzi di Dragon Pearl of Destruction

Dragon Pearl of Destruction sarà disponibile sia in formato digitale sia su supporto fisico. Le copie standard distribuite da Clear River Games avranno un prezzo consigliato di circa 27 euro, mentre Limited Run Games metterà in vendita le proprie edizioni fisiche dedicate a Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox. La Standard Edition di Limited Run Games, proposta anch’essa a circa 27 euro, include il gioco con una copertina illustrata da Freddie Williams II, un libretto e una slipcover impreziosita da finiture a rilievo e lamina.

Chi cerca qualcosa di più ricco può puntare sulla Collector’s Edition da circa 90 euro. In questo caso la dotazione si allarga parecchio con una confezione olografica da collezione, una SteelCase, una lunchbox, uno standee in acrilico e un set di spille. A completare il pacchetto ci sono anche una mini replica della Spada del Potere con relativo supporto e un fumetto esclusivo di 12 pagine.

I preordini delle edizioni Limited Run Games resteranno aperti fino al 22 novembre 2026 alle 23:59 secondo l’orario della costa orientale degli Stati Uniti. Con l’uscita fissata al 4 febbraio 2027 He-Man tornerà così nel mondo dei videogiochi con una formula volutamente classica, pensata per richiamare sia i cartoni animati del sabato mattina sia i picchiaduro da sala giochi.

Fonte: TecnoAndroid