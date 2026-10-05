GXTrust Dothix: tastiera wireless TKL al minimo storico su Amazon

Chi cerca una periferica economica per rinnovare la propria postazione trova oggi su Amazon un’occasione piuttosto concreta. La tastiera da gaming GXTrust Dothix è infatti proposta con uno sconto del 50%, che porta il prezzo finale a 19,99 euro. Si tratta del minimo storico per questo modello, un dettaglio che rende l’offerta ancora più interessante per chi aspettava il momento giusto per acquistarla. Il ribasso è già attivo sulla pagina dedicata del prodotto e riguarda il costo complessivo d’acquisto, senza passaggi intermedi da completare.

Ma di che dispositivo si parla esattamente? La GXTrust Dothix è una tastiera wireless pensata per chi gioca e vuole tre cose ben precise: libertà di movimento, ingombro contenuto e un controllo accurato durante le sessioni di gioco. Niente cavi che si aggrovigliano dietro al monitor, quindi, e una struttura che occupa meno spazio rispetto alle classiche tastiere complete. Un approccio pratico, che guarda tanto al divertimento quanto all’uso quotidiano del computer.

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Formato TKL 80% e connessione senza fili a 2,4 GHz

Il primo elemento che salta all’occhio è il formato TKL 80%. In pratica la tastiera rinuncia al tastierino numerico, la porzione laterale che molti utilizzano poco o quasi mai, soprattutto mentre giocano. Il risultato è un corpo più compatto che libera spazio sulla scrivania senza però sacrificare i tasti davvero essenziali. Chi la utilizza può quindi passare da una partita alle normali attività al PC, come scrivere o navigare, senza sentire la mancanza di nulla di importante.

Sul fronte della connettività la Dothix sfrutta un ricevitore USB di tipo A a 2,4 GHz con latenza bassissima. È un aspetto che conta parecchio quando si gioca, perché ogni comando deve arrivare al computer nel modo più rapido possibile. Il piccolo dongle, quando non serve, si ripone direttamente all’interno della tastiera, così da non rischiare di perderlo durante uno spostamento o un riordino della scrivania. Per iniziare basta collegarlo al computer e il dispositivo è subito pronto all’uso, senza configurazioni particolari.

Autonomia, stabilità e funzioni dedicate al gaming

Uno dei punti forti di questa tastiera è senza dubbio la batteria ricaricabile integrata, che garantisce fino a 420 ore di autonomia. Un valore decisamente generoso, che permette di affrontare anche sessioni di gioco molto lunghe senza doversi fermare di continuo per ricaricarla. Per chi passa diverse ore al giorno davanti allo schermo, tra lavoro e svago, questa caratteristica si traduce in meno pensieri e in un utilizzo più fluido.

La GXTrust Dothix punta parecchio anche sulla solidità. La struttura poggia su una robusta piastra posteriore in metallo, affiancata da piedini in gomma antiscivolo che la tengono ben ferma anche nei momenti più concitati di una partita. A completare il quadro c’è la retroilluminazione RGB, che aggiunge un tocco personalizzabile e rende la postazione gaming più riconoscibile, soprattutto quando si gioca con le luci soffuse.

Non mancano poi alcune funzioni pensate apposta per i videogiocatori. La tastiera offre una modalità dedicata al gioco, un sistema anti ghosting a 6 tasti che consente di registrare correttamente più pressioni simultanee, e ben 12 tasti multimediali per raggiungere in un attimo le funzioni più utilizzate, dalla gestione della musica ad altri comandi rapidi. Tutto questo, al momento, è disponibile su Amazon al prezzo di 19,99 euro, il più basso mai visto per questo modello.

Fonte: TecnoAndroid