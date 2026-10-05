Elicotteri militari al tramonto? La lezione dei droni in Ucraina

I droni in guerra stanno cambiando le regole del campo di battaglia e, osservando la piega presa dai conflitti più recenti, quello in Ucraina prima di tutti, cominciano a emergere dubbi concreti sul futuro di alcuni mezzi considerati da sempre insostituibili. Tra questi ci sono gli elicotteri militari, protagonisti di tante guerre del passato e ora al centro di una riflessione che fino a qualche anno fa sarebbe sembrata quasi fuori luogo. Il tema è semplice da porre ma molto meno da risolvere, perché riguarda il rapporto tra un velivolo potente e costoso e una minaccia piccola, economica e sempre più diffusa.

Le esperienze accumulate nei conflitti precedenti lo raccontano con chiarezza. Questi mezzi sono in grado di trasportare soldati, di coprire distanze considerevoli e di concentrare in un unico punto una notevole potenza di fuoco. Sono qualità che li hanno resi preziosi per decenni e che ancora oggi pesano parecchio nelle scelte di chi pianifica le operazioni. Il rovescio della medaglia però esiste da sempre, e proprio queste caratteristiche li trasformano anche in un bersaglio molto costoso, la cui perdita ha un impatto rilevante sia in termini economici sia umani.

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Il problema emerso con la guerra in Ucraina

Il conflitto ucraino ha reso questa vulnerabilità particolarmente evidente. I piccoli droni riescono infatti a individuare i velivoli nemici e, in alcune circostanze, perfino ad attaccarli direttamente. Un apparecchio di dimensioni ridotte può quindi mettere in difficoltà un mezzo ben più grande e complesso, ribaltando in parte la logica tradizionale che vedeva l’elicottero dominare dall’alto. Non si tratta di un dettaglio secondario, perché cambia il modo in cui equipaggi e comandi devono valutare i rischi di ogni missione.

Viene naturale domandarsi allora se gli elicotteri militari abbiano davvero i giorni contati. Molto probabilmente tutto dipende dal tipo di missione che si ha davanti. Ci sono compiti in cui la presenza di un velivolo con equipaggio conserva un senso preciso e altri in cui l’alternativa senza pilota diventa decisamente più conveniente, soprattutto quando la priorità è non mettere a rischio vite umane. Il confronto quindi non si gioca su un piano generale ma caso per caso, valutando obiettivi, rischi e costi di ciascuna operazione.

Ricognizione e droni FPV guidati con la fibra ottica

L’ambito in cui il vantaggio dei droni appare più netto è la ricognizione, cioè la raccolta di informazioni sul terreno e sulle posizioni del nemico. Mandare avanti un drone consente di osservare la zona senza esporre alcun equipaggio, e questo da solo basta a spiegare perché sempre più operazioni di questo tipo vengano affidate a mezzi senza pilota. Anche le condizioni imposte dal conflitto hanno contribuito a modificare il modo di volare, spingendo verso soluzioni più agili e meno esposte.

Un ruolo di primo piano lo giocano i modelli FPV, che vengono pilotati guardando le immagini trasmesse in tempo reale dalla telecamera di bordo. Chi li controlla vede in pratica ciò che vede il drone, e può così manovrarlo con grande precisione anche in spazi ristretti o in situazioni complicate. È un approccio molto diverso rispetto a quello dei velivoli tradizionali, che richiedono un equipaggio a bordo e quindi un’esposizione diretta al pericolo.

C’è poi un aspetto tecnico che merita attenzione. Alcuni di questi apparecchi ricevono i comandi attraverso una sottile fibra ottica invece che tramite le classiche onde radio. Questa scelta li rende meno vulnerabili ai disturbatori dei segnali radio, gli strumenti usati per interferire con le comunicazioni e mandare fuori controllo i droni avversari.

Fonte: TecnoAndroid