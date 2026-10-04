Google Pixel 10a da 256 GB a 479 euro su Amazon dopo il rincaro

Il prezzo di Google Pixel 10a è salito da pochi giorni, eppure chi punta a questo smartphone può già trovare una via d’uscita parecchio interessante. Google ha infatti ritoccato verso l’alto il listino del suo modello di fascia media per via della crisi delle memorie, una situazione che sta pesando sui costi dei componenti. Nel frattempo su Amazon è partita una nuova promozione che riguarda proprio la variante più capiente, quella da 256 GB, ora proposta a 479 euro. Il confronto con il nuovo prezzo ufficiale, fissato a 749 euro, rende l’idea della distanza tra le due cifre.

Non è l’unica occasione disponibile. Resta attivo anche lo sconto sulla versione da 128 GB, che si può portare a casa con 399 euro. Sulla scheda del prodotto il prezzo di riferimento indicato per questa configurazione è di 549 euro, mentre per il taglio da 256 GB si parla di 649 euro. In entrambi i casi il telefono è venduto e spedito direttamente da Amazon, un dettaglio che per molti fa la differenza in termini di tranquillità sull’acquisto e sulla gestione di eventuali resi.

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Le offerte su Pixel 10a e il pagamento a rate

Chi preferisce non sostenere tutta la spesa in un colpo solo ha a disposizione il pagamento in 5 rate mensili senza interessi, una formula che rende il medio gamma di Google ancora più accessibile. Le due offerte riguardano la colorazione Grigio nebbia e sono state verificate il 4 ottobre 2026 alle 18:15, quindi come spesso accade con questo tipo di promozioni i prezzi potrebbero cambiare nel giro di poco tempo.

Vale la pena ricordare anche quanto viene messo in evidenza nella descrizione del prodotto. Si parla di 7 anni di aggiornamenti e nuove funzionalità, di un’autonomia che supera le 30 ore, della Guida fotografica, di Gemini Live e delle funzioni legate alla sicurezza Pixel. Elementi che da tempo caratterizzano la gamma e che ritroviamo anche su Pixel 10a. Sul fronte online, poi, il dispositivo compare anche da Pixmart a 378 euro, segno che il mercato offre più di un’alternativa a chi tiene d’occhio il prezzo.

Scheda tecnica dello smartphone di Google

Dal punto di vista hardware, il telefono monta un display POLED da 6,3 pollici con risoluzione Full HD+ e frequenza di aggiornamento che arriva fino a 120 Hz. Un pannello che garantisce una buona fluidità nello scorrimento dei contenuti e nell’uso quotidiano. Il cuore del dispositivo è il SoC Google Tensor G4, affiancato da 8 GB di RAM e da una memoria interna che, come detto, può essere da 128 o da 256 GB a seconda della versione scelta.

Capitolo energia. Lo smartphone si affida a una batteria da 5.100 mAh e supporta anche la ricarica wireless, una caratteristica non scontata in questa fascia di prezzo. Sul retro trova posto una doppia fotocamera, guidata da un sensore principale da 48 MP. Il modello vanta inoltre la certificazione IP68 contro acqua e polvere, mentre il software è affidato ad Android 16 con la promessa di 7 major update.

Il quadro delle offerte di Google Pixel 10a è stato aggiornato il 4 ottobre 2026 alle 18:58, con la versione da 256 GB a 479 euro e quella da 128 GB a 399 euro su Amazon.

Fonte: TecnoAndroid